आज 4 नवंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले सेहत का रखें सबसे ज्यादा ख्याल, न करें ये एक गलती

Aaj ka Tula Rashifal 4 November 2025, Libra Horoscope Today: सकारात्मकता सोच से काम लेंगे.  पेशेवरता बनाए रखेंगे. सक्रियता और अनुशासन रखेंगे. कर्मठता से सभी प्रभावित होंगे. श्रमशील रहेंगे. तर्क और तथ्य पर जोर देंगे.

तुला - नौकरीपेशा वरिष्ठों की आज्ञापालन बनाए रखेंगे. कार्यक्षत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. सेवा व्यवसायी नए प्रस्ताव पाएंगे. सकारात्मकता सोच से काम लेंगे.  पेशेवरता बनाए रखेंगे. सक्रियता और अनुशासन रखेंगे. कर्मठता से सभी प्रभावित होंगे. श्रमशील रहेंगे. तर्क और तथ्य पर जोर देंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. नियम से चलेंगे. प्रलोभन में न आएं. अकारण हस्तक्षेप से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. बड़प्पन से काम लेंगे. खर्च पर ध्यान देंगे. तार्किकता बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- विविध मामलों में कारोबारी स्तर सहज होगा. विविध प्रयासों में उचित प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कार्य व्यापार में बड़ों व जिम्मेदारों से तालमेल रखें. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. करियर संवार पर ररहेगा. कामकाज में सक्रिय होंगे.

धन संपत्ति-  लाभ प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. वित्तीय कार्यों में प्रभावी रहेंगे. विभिन्न येजनाओं में लाभ बढ़ेगा. जीत की संभावना बल पाएगी. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. नवीन कार्यों में शीघ्रता दिखाएंगे. उमंग उत्साह से काम लेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक प्रदर्शन में असहजता की स्थिति से बचें.  मन की बात कहने में जल्दबाजी न दिखाएं. मित्रों का साथ मनोबल बढ़ाएगा. सूचनाओं का आदान प्रदान रहेगा. सहकर्मी परस्पर सहयोगी होंगे. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. बहस में न पड़ें. मौके पर बात रखें. रिश्तों में स्पष्टता रखें.  

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बनाए रखें. नीति नियम का पालन करें. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे. जीवनस्तर संवरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 5 6 और 9

शुभ रंग : हनी कलर

आज का उपाय : संकटमोचन हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान करें. विवाद टालें.

