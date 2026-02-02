scorecardresearch
 
आज 2 फ़रवरी 2026 तुला राशिफल: संवाद में मिठास रखेंगे, प्रेम संबंधों पर जोर देंगे

Aaj ka Tula Rashifal 2 February 2026, Libra Horoscope Today: समकक्षों का भरोसा जीतेंगे.वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा.कामकाजी प्रभाव में वृद्धि होगी.विविध कार्यों में तेजी आएगी.चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे.

तुला - वित्तीय प्रबंधन के प्रयास बल पाएंगे.शासन सत्ता के मामले गति लेंगे.व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी.महत्वपूर्ण निर्णय सूझबूझ से लेंगे.कला कौशल अनुभव का लाभ उठाएंगे.पैतृक विषयों को गति मिलेगी.पेशेवर इच्छित सफलता पाएंगे.असहजताएं दूर होंगी.समकक्षों का भरोसा जीतेंगे.वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा.कामकाजी प्रभाव में वृद्धि होगी.विविध कार्यों में तेजी आएगी.चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे.कामकाजी विषय पक्ष में बने रहेंगे.तेजी बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग धंधे मनोनुकूल बनेंगे.करियर व्यापार में सफलता मिलेगी.साख में वृद्धि होगी.सहजता सक्रियता बढ़ाएंगे.इच्छित उपलब्धि बन सकती है.पैतृक मामले पक्ष में रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन पर फोकस रखेंगे.अधिकारियों से सहयोग संवाद बढ़ाएंगे.लाभ प्रतिशत संवरेगा.शुभ प्रस्ताव प्रप्त होंगे.प्रबंधन प्रशासन पर फोकस होगा.समकक्षों से सहयोग मिलेगा.

प्रेम मैत्री- रिश्तों को मधुर बनाए रखेंगे.अपनों के संरक्षण का भाव बढ़ेगा.सभी के प्रति आदरभाव बनाए रखेंगे.वरिष्ठ जन प्रभावित होंगे.परस्पर भरोसा बढ़ेगा.भावनात्मकता पर नियंत्रण बनाए रखेंगे.निजी मामलों में सुधार होगा.सहयोग की भावना बढ़ेगी.संवाद में मिठास रखेंगे.प्रेम संबंधों पर जोर देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहजता और आकर्षण बने रहेंगे.स्वास्थ्य संवार पाएगा.व्यक्तित्व को बल मिलेगा.मनोबल ऊंचा होगा.सुविधाएं बढ़ेगी.बड़़प्पन रखेंगे.

शुभ अंक : 2 5 और 6

शुभ रंग : दूधिया

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें.ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.सहकार बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
