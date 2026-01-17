Singh Tarot Rashifal 17 January 2026: नम्र व्यवहार करें, आदतों में बदलाव लाएंगे

सिंह (Leo):-

Cards:-The Moon

कार्य करते समय अधीर होना कार्य की सफलता को प्रभावित कर सकता है.कार्यों को करते समय धैर्य रखना स्वभाव में न होने के कारण कई बार चिड़चिड़े हो जाते है.जिसके चलते कभी कभी अपने सहयोगियों के साथ अपशब्दों का उपयोग कर देते है. इस बात को लेकर बाद में शर्मिंदा होने की जगह पहले ही भाषा को नियंत्रित करें.नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थान परिवर्तन की सूचना भी प्राप्त हो सकती हैं.स्थान परिवर्तन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता हैं.

और पढ़ें

गुस्से को नियंत्रित करने का प्रयास करें..कार्य क्षेत्र में धैर्य और संयम सफलता दिलाने के लिए उपयोगी साबित होते हैं.इस बात को समझने का प्रयास कर रहे है. गुस्सैल स्वभाव में बदलाव लाएं.इस व्यवहार के चलते परिजन बातों को साझा करने में हिचक महसूस कर सकते है.संतान की गलत संगत और बदलते व्यवहार से परेशान हो सकते हैं.संतान की मानसिक स्थिति को समझकर उसके साथ नम्र व्यवहार करें.ताकि वो अपने आदतों में बदलाव ला सकें.

स्वास्थ्य:किसी छोटे शिशु की तबियत खराब होने से चिंता हो सकती है.जीवनसाथी की तबीयत का ख्याल रखें.

आर्थिक स्थिति: जीवनसाथी की फिजूलखर्ची की आदत चिढ़ा सकती हैं.सामने वाले को खर्चों को कम करने की हिदायत दे सकते हैं.

रिश्ते:माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे.ये समय परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने का हैं.

---- समाप्त ----