scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Singh Tarot Rashifal 12 February 2026: सिंह राशि वालों को उधार लिया हुआ पैसा मिल सकता है वापिस, सेहत के प्रति रहना होगा सजग

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 12 February 2026: इस समय सफल होने को लेकर थोड़ी शंका जरूर मन में बनी हुई है. पर अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच पर पूरा विश्वास हैं. पैसा कमाने की ललक बढ़ती जा रही हैं.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-
Cards:- Ace of Pentacles

व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश कर सकते है. जीवन के शुरुआत से पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्रों में काफी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते आए हैं. धैर्य और संयम के साथ कार्यों को पूरा करने का सफल प्रयास करेंगे. इस समय सफल होने को लेकर थोड़ी शंका जरूर मन में बनी हुई है. पर अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच पर पूरा विश्वास हैं. पैसा कमाने की ललक बढ़ती जा रही हैं. फिर भी किसी भी अनैतिक तरीके को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहते. प्रिय के साथ विवाह का प्रस्ताव उसके परिजनों के समक्ष रख सकते है. थोड़ा डर मन में प्रस्ताव को अस्वीकरण को लेकर बना हुआ है. नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि भी मिल सकती हैं. इस सफलता से आस पास के लोगों की ईर्ष्या बढ़ सकती है. थोड़ा सावधान रहें. विचारों की अधिकता कार्यों में भटकाव ला सकती है. कार्य की तरफ ध्यान केंद्रित करें. 

Advertisement

स्वास्थ्य : विचारों की अधिकता से  नींद न आने की परेशानी हो सकती हैं.  स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही अच्छी बात नहीं हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशि वाले नए बिजनेस की कर सकते हैं शुरुआत, लक्ष्यों पर ध्यान रहेगा केंद्रित
मिथुन राशि वालों के परिवार में पनप सकता है विवाद, पैसों से निवेश से रहें सावधान
वृषभ राशि वाले बेवजह की राजनीति से रहें दूर, हो सकती है मानसिक थकान
मेष राशि वालों को मेहनत का फल होगा प्राप्त, व्यापार में उतार-चढ़ाव के बाद भी होगा लाभ
विचारों और बातों पर नियंत्रण रखें, खर्चों को भी कंट्रोल करें

आर्थिक स्थिति : सामने से कुछ अच्छे आय के स्रोत खुलते नजर आ सकते हैं.  उधार दिया गया सारा पैसा वापस मिल सकता हैं. 

रिश्ते : कुछ अच्छे विवाह परिजनों के सामने आ रहे हैं. सही प्रस्ताव का चयन करने आगे बढ़े.  ससुराल पक्ष के हस्तक्षेप के कारण जीवनसाथी दूरी बन सकता हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement