Singh Tarot Rashifal 12 February 2026: सिंह राशि वालों को उधार लिया हुआ पैसा मिल सकता है वापिस, सेहत के प्रति रहना होगा सजग

सिंह (Leo):-

Cards:- Ace of Pentacles

और पढ़ें

व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश कर सकते है. जीवन के शुरुआत से पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्रों में काफी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते आए हैं. धैर्य और संयम के साथ कार्यों को पूरा करने का सफल प्रयास करेंगे. इस समय सफल होने को लेकर थोड़ी शंका जरूर मन में बनी हुई है. पर अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच पर पूरा विश्वास हैं. पैसा कमाने की ललक बढ़ती जा रही हैं. फिर भी किसी भी अनैतिक तरीके को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहते. प्रिय के साथ विवाह का प्रस्ताव उसके परिजनों के समक्ष रख सकते है. थोड़ा डर मन में प्रस्ताव को अस्वीकरण को लेकर बना हुआ है. नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि भी मिल सकती हैं. इस सफलता से आस पास के लोगों की ईर्ष्या बढ़ सकती है. थोड़ा सावधान रहें. विचारों की अधिकता कार्यों में भटकाव ला सकती है. कार्य की तरफ ध्यान केंद्रित करें.

Advertisement

स्वास्थ्य : विचारों की अधिकता से नींद न आने की परेशानी हो सकती हैं. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही अच्छी बात नहीं हैं.

आर्थिक स्थिति : सामने से कुछ अच्छे आय के स्रोत खुलते नजर आ सकते हैं. उधार दिया गया सारा पैसा वापस मिल सकता हैं.

रिश्ते : कुछ अच्छे विवाह परिजनों के सामने आ रहे हैं. सही प्रस्ताव का चयन करने आगे बढ़े. ससुराल पक्ष के हस्तक्षेप के कारण जीवनसाथी दूरी बन सकता हैं.

---- समाप्त ----