Singh Tarot Rashifal 2 February 2026: सिंह राशि वालों को मिल सकती है पदोन्नति, आर्थिक स्थिति होगी अच्छी

सिंह (Leo):-

Cards:- Six of swords

किसी नए स्थान पर स्थानांतरित होकर जाना मुश्किल में डाल सकता है. उच्च अधिकारियों से इस स्थानांतरण को रोकने की बात कर सकते हैं. आर्थिक मामलों को जरूर से ज्यादा गंभीरता से लेना घर में तनाव बढ़ा सकता है. पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाकर करियर में नए दरवाजे खोल सकते है. कार्यशैली और काम करने के नए अंदाज से लोगों को आकर्षित कर सकते हैं पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति से विवाद हो सकता है. सामने वाले का कटु व्यवहार विवाद को बढ़ा सकता है. जीवनसाथी का पारिवारिक सदस्यों से मतभेद कलह की स्थिति बना सकता है. इस स्थिति से बचने के लिए सभी लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं. अतीत में हुई किसी दुखद घटना की यादें परेशान कर सकती हैं. इस समय इन यादों से निकलने का भरसक प्रयास करेंगे. संतान की उच्च शिक्षा को लेकर उत्साहित हैं. सामने वाले की काबिलियत पर गर्व कर सकते हैं. दूसरों पर निर्भरता कम करें. कार्यों को पूरा करने के लिए स्वयं मेहनत करना बेहतर रहेगा. माता पिता की सेहत को अनदेखा करना आगे परेशानी बढ़ा सकता है. किसी सहयोगी के मनमाने व्यवहार से परेशान हो सकते है.

स्वास्थ्य: पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते है. खानपान में परहेज करें.

आर्थिक स्थिति: किसी कार्य में लाभ मिलने की उम्मीद नजर आ रही है. किसी मित्र की आर्थिक मदद करेंगे.

रिश्ते: लोगों के साथ बदसलूकी न करें. व्यवहार में परिवर्तन करना अच्छा रहेगा.

