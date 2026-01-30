आज 30 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: परिचितों का समर्थन पाएंगे, भ्रमण पर जाएंगे

सिंह - करियर कारोबार में प्रभावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी. प्रतिस्पर्धा पर जोर रहेगा. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. शुभ सूचना मिल सकती है. मित्र संबंधों में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में उन्न्नति बनाए रखेंगे. लाभ और प्रभाव में बढ़ोतरी होगी. विभिन्न प्रयासों में शुभता बढ़ेगी. संवाद संपर्क प्रभावशाली रहेगा. प्रलोभन से बचेंगे. उत्साह से काम लेंगे. पहल पराक्रम से परिणाम अर्जित करेंगे. साहस पराक्रम से परिणाम संवारेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. घर में सुखद वातावरण बना रहेगा. संकोच कम होगा.

नौकरी व्यवसाय- लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा. करियर व्यापार में सकारात्मक बने रहेंगे. अनुकूलन बढ़ा रहेगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. सत्ता व प्रबंधन पर फोकस होगा. उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. साहसिक निर्णय लेंगे.

धन संपत्ति-- वित्तीय स्थिति में उछाल बना रहेगा. तात्कालिक लाभ पर ध्यान देंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आर्थिक विषयों में सक्रियता रहेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साख सम्मान संवारेंगे. फोकस रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और मैत्री संबंधो में सहजता रहेगी. भावनात्मक पक्ष मजबूत बनाएंगे. करीबी परस्पर सहयोगी होंगे. खुलकर अपनी बात रखेंगे. चर्चा में उत्साह रखेंगे. प्रियजनों में स्नेह विश्वास बढ़ेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. परिचितों का समर्थन पाएंगे. भ्रमण पर जाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. भेंटवार्ता में सफल रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल और उत्साह बढ़ेगा. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

शुभ अंक : 1 3 और 5

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय देवी मां दुर्गा जी की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार और मीठा चढ़ाएं. फोकस बढ़ाएं.

