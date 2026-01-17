scorecardresearch
 
आज 17 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: शनिवार के दिन सिंह राशि वाले आर्थिक लाभ में पाएंगे वृद्धि, महत्वपूर्ण मामलों में आगे रहेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 17 January 2026, Leo Horoscope Today: संबंधों को बखूबी संवारेंगे. चर्चा संवाद बढ़ाने में सफल रहेंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. मित्रों से भेंट होगी. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. साहस दिखाएंगे.

सिंह - उत्साह और ऊर्जा से सबको प्रभावित करेंगे. मित्र व करीबियों के संग भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. स्वजन से मतभेद कम होंगे. परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. सक्रियता साहस से आगे बढ़ेंगे. बौद्धिक कार्यों में तेजी बढ़ाएंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. सभी क्षेत्रों में उचित जगह बनाए रखेंगे. प्रेम में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. साथी सहकार बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्य साधने में सफल होंगे. महत्वपूर्ण मामलों में आगे रहेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. उत्साह से काम लेंगे. टीम के प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुशासन बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिकी संवारने में सफलता पाएंगे. हितलाभ प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. वित्तीय मामलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. विभिन्न कार्यों सक्रियता रहेगी. सभी का भरोसा जीतेंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के रिश्तों को बल मिलेगा. संबंधों को बखूबी संवारेंगे. चर्चा संवाद बढ़ाने में सफल रहेंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. मित्रों से भेंट होगी. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. साहस दिखाएंगे. अपनों से सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे. स्मरणीय पल बनेंगे. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आपसी सलाह से आगे बढ़ेंगे. खानपान पर संवार पाएगा. नपातुला जोखिम उठाएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. कार्यगति तेज बनी रहेगी. उच्च मनोबल रखेंगे.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : महावीर बल और ज्ञान में अग्रणी हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहयोग की भावना रखें.

---- समाप्त ----
