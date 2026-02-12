scorecardresearch
 
आज 12 फ़रवरी 2026 सिंह राशिफल: बड़ों की बात को ध्यान से सुनेंगे, उद्योग व्यापार पर फोकस रखेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 12 February 2026, Leo Horoscope Today: जरूरी कार्य समय से करेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. बड़ों की बात को ध्यान से सुनेंगे. उद्योग व्यापार पर फोकस रखेंगे. कामकाजी अड़चनों में कमी आएगी. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

सिंह - शैक्षिक गतिविधियों पर जोर देंगे. चर्चा संवाद में संतुलन रखेंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएं. भावनात्मक विषयों में संवेदनशील रहेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. निसंकोच कार्य करेंगे. साहस से आगे बढ़ते रहेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. मित्रों के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. कार्य व्यापार में शुभता का संचार रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- जरूरी कार्य समय से करेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. बड़ों की बात को ध्यान से सुनेंगे. उद्योग व्यापार पर फोकस रखेंगे. कामकाजी अड़चनों में कमी आएगी. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम बनेंगे. सक्रियता दिखाएंगे. प्रशासन प्रबंधन को बल मिलेगा. वित्तीय प्रयासों में सक्रियता बनी रहेगी. जीत का भाव रहेगा. समकक्ष सहयोग बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में विश्वास बढ़ेगा. सुखद पलों की रचना होगी. मित्रों व समकक्षों से मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. रिश्तों में भरोसा बना रहेगा. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. जरूरी बात कहेंगे. प्रेम स्नेह से जुड़े पक्ष सकारात्मक रहेंगे. संबंध मजबूत होंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. वचन निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कौशल प्रदर्शन उम्दा रहेगा. मन की कहने में आगे रहेंगे. बुद्धि से कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम
आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. वादा निभाएं.

---- समाप्त ----
