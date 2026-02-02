आज 2 फ़रवरी 2026 सिंह राशिफल: फोकस बनाए रखें, योजना के अनुरूप आगे बढ़ें

सिंह - सभी पहलुओं की उचित जांच के बात जरूरी निर्णय लें.समय मिश्रित प्रभाव का बना हुआ है.बड़ों की सलाह से चलेंगे.कामकाज में सहजता रहेगी.आवश्यक कार्योंं में नीति नियम के अनुसार कार्य करेंंगे.समता और न्याय पर जोर रखेंगे.वैदेशिक मामलों ेमें गति आएगी.बजट के अनुसार चलेंगे.कार्यगति धीमी रह सकती है.रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे.सबको जोड़ने की कोशिश रखेंगे.त्याग व सहयोग की भावना बढ़ेगी.सभी का सम्मान रखेंगे.प्रबंधन में स्पष्टता बनाए रहें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में उतावली न दिखाएं.बाहरी मामलों में पहल से बचें.आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएंगे.सूझबूझ से आगे बढ़ें.पेशेवर मामलों में विपक्ष से सावधानी बढ़ाएं.नए लोगों पर भरोसा नहीं करें.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण कार्योंं में स्मार्ट डिले की नीति रखें.खर्च निवेश पर जोर होगा.कार्यविस्तार की सोच रहेगी.व्यवस्था पर फोकस बनाए रखें.योजना के अनुरूप आगे बढ़ें.विभिन्न विषयों में निरंतरता रखोगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में अधिक अपेक्षाएं न रखें.भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं.वादविवाद में नहीं पड़ें.संबंध सामान्य रहेंगे.संकोच का भाव बढ़ेगा.मन के मामले सामान्य रहेंगे.रिश्ते सुधार पर बने रहेंगे.धैर्य रखें.करीबियों का सम्मान करेंगे.अहंकार में नहीं आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था पर फोकस बढ़ाएं.स्वयं पर ध्यान दें.खानपान सात्विकता रखें.चर्चा में सजग रहें.स्वास्थ्य साधारण बना रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 और 5

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें.ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.विनम्रता बढ़ाएं.



---- समाप्त ----