आज 1 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: देवउठनी एकादशी आज, सिंह राशि वाले पाएंगे परिवारवालों का सहयोग

सिंह - कार्ययोजनाएं बेहतर गति पाएंगी. उपलब्धियां उत्साहित रखेंगी. करियर कारोबार में लाभ बढ़ेगा. विषयों को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी. उद्योग व्यापार को मजबूती देंगे. बड़े प्रयास सधेंगे. कामकाजी परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. प्रियजनां से करीबी बढ़ेगी. श्रेष्ठजनों से भेंट होगी. घर परिवार का साथ सहयोग बना रहेगा. योजनाओं को गति देंगे. भूमि भवन के मामले संवरेंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. व्यवस्था को बल मिलेगा. आय के स्त्रोत बढ़ेंगे. वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- जिद करने से लाभ प्रभावित हो सकते हैं. अतार्किक बातों में न आएं. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. करियर व्यापार के मामले दबावपूर्ण रहेंगे. कारोबारी जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे. तथ्यों पर भरोसा बनाए रखें. सहज बने रहें. कौशल संवारें.

धन संपत्ति- बजट पर फोकस रहेगा. योजना के अनुसार चलें. ठगों व धूर्तां से दूरी बनाएं. आर्थिक मामलों में आय पूर्ववत् रहेगी. नियम बनाए रखेंगे. योजनाएं सहज गति से आगे बढ़ेंगी. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. निवेश पर अंकुश रखें.

प्रेम मैत्री- प्रिय के साथ खुशियां को साझा करेंगे. संपर्क संवाद में सफल होंगे. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. स्मरणीय पल साझा करेंगे. मन के मामले मजबूत होंगे. रिश्तों में तालमेल बढ़ेगा. स्पष्टता रखेंगे. मित्रता में सुधार होगा. सोच विचार कर आगे बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान पर ध्यान देंगे. स्थायित्व को बल देंगे. व्यक्तित्व को बल मिलेगा. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. आदर सम्मान बढ़ेगा. उत्साह से भरे रहेंगे. पद प्रतिष्ठा बल पाएंगे.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : जामुनी

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना और तुलसी विवाह करें. अन्नकूट का भोग लगाएं. शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करें. साझीदारी में तेजी रखें.

---- समाप्त ----