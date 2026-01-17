Mithun Tarot Rashifal 17 January 2026: खर्चों पर नियंत्रण रखें, लेनदेन करने से बचें

मिथुन(Gemini):-

Cards:- Nine of Wands

दूसरों के बहकावे में आकर अपने निर्णय को ना बदले. सामने वाले की सलाह पर विचार करें उसके बाद ही सही निर्णय ले.इस समय सामने आई परिस्थितियों से हर हाल में मुकाबला करना ही पड़ेगा. चाहे वह स्थिति कार्य क्षेत्र में हो या पारिवारिक जीवन में, कोई भी रास्ता सरल नहीं होगा. प्रिय ने कुछ फैसला बिना बातचीत किए ले लिए हैं.जिससे थोड़ी नाराजगी हो सकती है.इन फैसले का असर दोनों के प्रेम संबंध पर पड़ सकता है.इस बात की आशंका हो सकती है.परिस्थितियों के अनुकूल होने तक व्यवहार में सजगता बनाए रखना आवश्यक है. किसी कारणवश किसी से कोई विवाद उत्पन्न हो सकता हैं.

कोशिश करें कि विवाद ज्यादा आगे ना बढ़े.सामने वाले को किसी भी बात को तूल देने का मौका ही न दें.नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण भी मिल सकता हैं.इस बदलाव से विचलित न हो.बिना परिवर्तन के आगे जीवन में अपेक्षित सफलता मिलना कठिन कार्य हो सकता हैं.यदि किसी अनजानी आशंका से परेशान हो रहे हैं.तो शक्ति को संचित कर परिस्थितियों का सामना करें.सब कुछ धीरे धीरे आपके पक्ष में हो जाएगा.

स्वास्थ्य: किसी सहयोगी से विवाद के चलते नुकसान पहुंच सकता हैं.ये नुकसान शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर संभव हैं.

आर्थिक स्थिति: इस समय किसी से धन संबंधी लेनदेन करने से बचें.व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते: अपनी परेशानियों को परिजनों के साथ साझा जरूर करें.परिवार के बड़े बुजुर्गों के अनुभव सही राह बताएंगे.

---- समाप्त ----