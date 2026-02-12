scorecardresearch
 
Mithun Tarot Rashifal 12 February 2026: मिथुन राशि वालों के परिवार में पनप सकता है विवाद, पैसों से निवेश से रहें सावधान

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 12 February 2026: खी कर सकता है यदि रिश्ते में कोई गलतफहमी उत्पन्न हो रही है.

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Five of cups

अपने मातहतों से नाखुश हो सकते हैं. उम्मीद के मुताबिक काम न होने से सफलता हासिल करना मुश्किल लग सकता है.  काम के सिलसिले में शहर से बाहर यात्रा करना आराम देह नहीं होगा. इस समय कुछ लोगों से जान पहचान फायदेमंद साबित हो सकती है. किसी बात की दुविधा के चलते असमंजस में फँस सकते हैं.  कल्पनाओं के पीछे ना दौड़े. यथार्थवादी बने.  कुछ वक्त मित्रों के साथ गुजार सकते हैं.  प्रिय के साथ बेरुखी का व्यवहार सामने वाले को दु:खी कर सकता है यदि रिश्ते में कोई गलतफहमी उत्पन्न हो रही है. तो कोशिश करें समय रहते सुलझा लिया जाए. अजनबी लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें. पुराने रिश्तों को सुधारने की पहल कर सकते है.  उच्च अधिकारी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं सामने वाले की बात को समझने का प्रयास करेंगे हालांकि सामने वाले की बात से पूरी तरह सहमत न होने के बावजूद भी माफी मांग सकते हैं. परिवार में संपत्ति को लेकर चल रहा मामला विवाद की वजह बन सकता है. 

स्वास्थ्य: आंखों में बार-बार जलन और लालिमा होने की परेशानी हो सकती है. घरेलू उपचार न करें. चिकित्सक से परामर्श करना बेहतर रहेगा.  

आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार में बिना जानकारी के पैसा निवेश करना नुकसान करा सकता है. किसी अनुभवी की सलाह ले सकते हैं. 

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ किसी बात को छुपाना परेशानी का कारण हो सकता है. 

