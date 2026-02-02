Mithun Tarot Rashifal 2 February 2026: मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, सेहत का रखें ख्याल

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Three of pentacles

शेयर बाजार में निवेश करने पर विचार करेंगे. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते है. इस समय किसी कार्य में अच्छी सफलता की प्राप्ति न होने के कारण निराशा हो सकती है. ऐसी स्थिति कार्यों का अवलोकन करें. साथ ही कार्य शैली में बदलाव कार्यों को अधिक सफल बनाने में सहायक रहेगा. सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़कर अच्छी पहचान बना सकते है. कुछ नए लोगों के साथ मित्रता मान सम्मान में वृद्धि कर सकती है. किसी अच्छी नौकरी का अवसर प्राप्त हो सकता है. किसी अनुभवी व्यक्ति के सान्निध्य में कुछ सीखने की कोशिश सफल बनाएगी. अहम और घमंड को व्यवहार से दूर करें. सामने आ रही परिस्थितियों को समझे और उनके अनुकूल कार्य करें. किसी के साथ विवाद न बढ़ाएं. विदेश जाने की योजना बना सकते है. किसी उच्च संस्थान से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जल्द ही पूरी हो सकती है. ऐसी उम्मीद बन रही है. प्रिय के साथ विवाह की बात दोनों के परिजनों से कर सकते है.

स्वास्थ्य: आंखों में बढ़ते धुंधलेपन को लेकर चिंतित है. चिकित्सक शल्य चिकित्सा की सलाह दे सकते है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. धन निवेश में कम फायदा नजर आ रहा है.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ रिश्ते सुधारेंगे. परिवार की जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से उठाएंगे.

