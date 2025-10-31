आज 31 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: सभी का समर्थन बना रहेगा, अवसरों को भुनाएंगे

मिथुन - शुभ सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. निर्णय क्षमता बेहतर बनी रहेगी. भाग्य की प्रबलता का लाभ उठाएंगे. सभी क्षेत्रो में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. पेशेवर उत्साहित रहेंगे. आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे. लंबित कार्योंं में तेजी लाएंगे. इच्छित लाभ की प्राप्ति होगी. सभी को जोड़ने में सफल होंगे. धार्मिक कार्योंं में शामिल होंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. निजी संबंध संवरेंगे. स्थितियां संवार पर होंगी. आय अच्छी रहेगी. शिक्षा पर जोर रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. आस्था अध्यात्म बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार के मामलों महत्वपूर्ण गतिविधि बनी रहेगी. लंबित कार्य बनेंगे. कार्यक्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त कर सकेंगे. सभी का समर्थन बना रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. अनुकूलन का लाभ लेंगे.

धन संपत्ति- अर्थलाभ बढ़त पर रहेगा. धनधान्य में बढ़ोतरी होगी. साख सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पाने का प्रयास रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. चहुंओर शुभ संयोग बनेंगे. सहयोग की भावना बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेमपक्ष मजबूत बना बना रहेगा. रिश्तों को बल मिलेगा. करीबियों के साथ मनोरंजक गतिविधियों से जुड़ेगे. प्रेम मैत्री संवरेगी. सभी को प्रसन्न रहेंगे. संबंधों को मजबूती देंगे. निर्णय क्षमता बेहतर रहेगी. प्रेमपक्ष संवरेगा. सभी का ख्याल रखेंगे. घर में उत्सव का वातावरण रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यवहार मधुर बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. व्यक्तित्व सुधार लेगा. व्यवहार संवरेगा.

शुभ अंक : 4 5 और 6

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की विधिवत् पूजा करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. धर्मस्थल जाएं. मदद का भाव रखें.

---- समाप्त ----