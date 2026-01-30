आज 30 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: प्रिय के संग सुख से रहेंगे, संबंध मधुर बने रहेंगे

मिथुन - अपनी बेहतर और अनोखी सोच से अधिकतर मामलों में उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. नए ढंग से कार्य करने का भाव रहेगा. सृजन कार्य करनें में आगे रहेंगे. अपनों का भरोसा जीतेंगे.घर से करीबी बढ़ेगी. कार्यव्यवस्था पर जोर होगा. समय लेकर भेंट करेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ेगा. प्रबंध विषयों पर ध्यान देंगे. नए लोगों से संपर्क में सहज रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. रचनात्मक गतिविधियों को संवारेंगे. स्मरण क्षमता में वृद्धि होगी. विभिन्न क्षेत्रों में लाभ बढ़ेगा.
नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में उचित दिशा में आगे बढ़ेंगे. कारोबार का स्तर बेहतर बना रहेगा. योजनाओं के क्रियान्वयन में सफल होंगे. नवाचार पर जोर बनाए रखेंगे. तेजी से कार्य पूरे करेंगे.
धन संपत्ति-- धनधान्य बढ़त पर बना रहेगा. अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे. पेशेवरों की अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. संपत्ति के मामले पक्ष में रहेंगे. पूंजी व व्यवसाय बढ़ेगा. परिणाम पक्ष में साधेंगे.
प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से संबंध मजबूत होंगे. प्रिय के संग सुख से रहेंगे. संबंध मधुर बने रहेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. संवेदनशीलता रखेंगे. अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. दोस्तों से भेंट होगी. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. मन के मामलों में पहल दिखाएंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- करीबियों का साथ बना रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मन के मामलों में उत्साह व पहल दिखाएंगे.
शुभ अंक : 3 5 और 6
शुभ रंग : सिल्वर
आज का उपाय : देवी मां दुर्गा जी की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार और मीठा चढ़ाएं. रचनात्मक सोचें.