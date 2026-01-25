scorecardresearch
 
आज 25 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: स्मार्ट तरीकों को बढ़ाएंगे, वाणिज्यिक लाभ संवरेगा

प्रतिस्पर्धा और भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं में सक्रियता दिखाएंगे. सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. सभी क्षेत्रो में सकारात्मक प्रदर्शन करेंगे.

मिथुन - प्रबंधन व प्रशासन के मामलों में इच्छित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. घर परिवार में समय देंगे. पद प्रतिष्ठा की उत्तम स्थिति रहेगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे. सूझबूझ व सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. मन की बात स्वजनों से कह पाएंगे. खानपान में सात्विकता बनाए रखेंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंंगे. प्रतिस्पर्धा और भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं में सक्रियता दिखाएंगे. सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. सभी क्षेत्रो में सकारात्मक प्रदर्शन करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में जोर बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. विविध प्रयास गति पाएंगे. कामकाज में निरंतरता बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रदर्शन में आगे रहेंगे. करियर व्यापार में लाभ बढ़ेगा.


धन संपत्ति- आर्थिकी बेहतर बनी रहेगी. अधिकारियों से संबंधों को भुनाने पर जोर रहेगा. कार्यव्यवस्था में सुधार आएगा. नियमों का पालन करेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. स्मार्ट तरीकों को बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक लाभ संवरेगा.

प्रेम मैत्री- हर्ष आनंद से जीवन जिएंगे. अपनों के साथ सुख के पल साझा करेंगे. खुशियों के अवसर बनेंगे. प्रिय की भावनाओं का आदर करेंगे. अपनों से दिल की बात साझा करेंगे. निजी मामलों में भावनात्मक सबल रहेंगे. स्वयं पर नियंत्रण रखेंगे. सहज संकोच में कमी आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल-- जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा.
शुभ अंक : 1 5 7 9
शुभ रंग : अंजीर समान
आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. सहयोग बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
