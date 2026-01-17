आज 17 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले साझा प्रयासों में पहल बनाए रखेंगे, कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी

मिथुन - करीबियों से रिश्ते और गहरे होंगे. भावनात्मक चर्चा और संवाद में प्रभावी रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. विभिन्न मामलों में गति आएगी. नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा. रिश्तों प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. आत्मविश्वास बढ़त पर रहेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवरता बढ़ेगी. नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. संबंध मजबूत बनाने की कोशिश रहेगी. स्थिरता में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- साझा प्रयासों में पहल बनाए रखेंगे. कामकाज में सकारात्मक परिणाम पाएंगे. कारोबार बढ़त पर रहेगा. निसंकोच गति बनाए रहेंगे. सक्रियता व रुटीन रखेंगे. लक्ष्य पर जोर रखेंगे. बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति - उद्योग व्यापार में लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. वित्तीय मामलों में सहजता शुभता बनाए रखेंगे. भूमि भवन के मामले बनेंगे. आर्थिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. औरों का भरोसा जीतेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह संबंध प्रभावी बनाए रहेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. वाणी व्यवहार में सहज रहेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. निजी संबंधों में वृद्धि होगी. प्रभाव से बात रखेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रियजनों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्मरणीय पल बनेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं शांत रहेंगी. सुख सौख्य सहजता से आगे बढ़ेंगे. फोकस बढ़ाएंगे. सात्विकता बनाए रहें.

शुभ अंक : 1, 5 और 8

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : बल और ज्ञान में अग्रणी हनुमानजी के दर्शन करें. न्यायदेव शनिदेव से जुड़ीं वस्तुएं दान दें. जिम्मेदार बनें. नेतृत्व स्वीकारें.

