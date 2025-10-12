scorecardresearch
 

आज 12 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: कार्यविस्तार को बल मिलेगा, आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 12 October 2025, Gemini Horoscope Today: इच्छित भेंट प्राप्ति संभव है. नीति नियम बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्योंं में रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. साख सम्मान पर ध्यान देंगे.

gemini horoscope
मिथुन - कला कौशल को बढ़ावा देंगे. अनोखे प्रयास करने के अवसर बनेंगे. अपनों में भेंट मुलाकात होगी. जीवन स्तर संवार पर रहेगा. आदरभाव  भाव बढ़ेगा. मित्र संख्या बढ़ेगी. इच्छित भेंट प्राप्ति संभव है. नीति नियम बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्योंं में रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. साख सम्मान पर ध्यान देंगे. एक दूसरे से खुशियां को साझा करेंगे. संपर्क संवाद का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर रखेंगे. आधुनिक प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. 

नौकरी व्यवसाय- सृजनात्मक कार्योंं से जुड़ेंगे. करियर संवार पर रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. कारोबार में प्रभाव बढ़ा रहेगा. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर होगा. कार्योंं में तेजी आएगी. लंबित विषयों को आगे बढ़ाएंगे. 


धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष बेहतर बना रहेगा. निजहितों के संरक्षण पर बल देंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. बचत के प्रयास संवरेंगे. लाभ एवं प्रभाव में वृद्धि होगी. कार्यविस्तार को बल मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. 

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष में अनुकूलता बनी रहेगी. करीबी सहयोगी होंगे. मैत्री पक्ष बेहतर रहेगा. सबका साथ सहयोग पाएंगे. संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. व्यक्तिगत जीवन सुखमय रहेगा. आदर स्नेह के प्रदर्शन में आगे रहेंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रिय की सुनेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बढेगा. दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे. जीवनशैली संवारेंगे. अवरोध दूर होंगे.  खानपान पर ध्यान देंगे. स्मरण में सुधार होगा. 

शुभ अंक : 1 3 4 और 5

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सहज रहें.

