आज 12 फ़रवरी 2026 मिथुन राशिफल: भूमि भवन के कार्य बल पाएंगे, व्यापार में वृद्धि होगी

मिथुन - साझीदारी के कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. औद्योगिक मामलो में तेजी आएगी. सहभागिता और टीम भावना बनी रहेगी. व्यापार में हितलाभ में वृद्धि होगी. आवश्यक कार्यों वक्त पर पूरा करेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. टीम वर्क पर जोर रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा. साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. प्रभावकारी प्रयासों को गति मिलेगी. साख सम्मान बना रहेगा. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. स्थायित्व बढ़ेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक सक्रियता में वृद्धि होगी. विभिन्न कार्यों में बेहतर रहेंगे. संतुलन सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. कामकाज आकर्षक रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ ऊंचा रहेगा. भूमि भवन के कार्य बल पाएंगे. व्यापार में वृद्धि होगी. विविध मामलों में गति आएगी. उत्पादकता बढ़ेगी. करीबी उपलब्धि हासिल करेंगे. विविध प्रयास आगे बढ़ाएंगे. संपत्ति बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- दाम्पत्य में सहजता और सुख संजोयेंगे. जीवन में मिठास बनी रहेगी. रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रेम के संबंध घनिष्ठ होंगे. निजी जीवन में हर्ष आनंद रहेगा. मित्रों का साथ विश्वास पाएंगे. भेंट मुलाकात असरदार रहेगी. अपनों को दिया वचन निभाएंगे. परिवार में समय देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबी मामले बेहतर रहेंगे. खानपान सात्विक रखें. व्यक्तित्व मजबूत रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. अनुकूलन बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 3 5 6

Advertisement

शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. सहकार बढ़ाएं.

---- समाप्त ----