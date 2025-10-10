आज 10 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: आपका निवेश व खर्च बढ़ा रहेगा, करवा चौथ पर जरूर करें ये एक काम

मिथुन- समय सामान्य प्रभाव और लाभ का संकेतक है. जरूरी कार्यों को धैर्य से आगे बढ़ाएं. आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. कार्यों को स्पष्टता लाएं. लुभावने प्रस्तावों के प्रलोभन में न आएं. कामकाज पर फोकस रखेंगे. दोपहर तक लक्ष्यों को साधने का प्रयास बढ़ाएं. चतुराई एवं सूझबूझ से कदम उठाएं. भूलचूक व लापरवाही में दबाव बढ़ने की आशंका है. करियर कारोबार पूर्ववत बना रहेगा. विदेश के मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामलों में योजना का अनुपालन करें. वाणिज्यिक लक्ष्यों को साधने में प्रतिभा और प्रयास बढ़ाने होंगे. करियर व्यापार में निरंतरता बनाए रखें. गतिविधियों में सजग रहें. फोकस बढ़ाएं.

धन संपत्ति- निवेश एवं खर्च बढ़ा रहेगा. नीति नियम पर जोर दें. विरोधी की चालाकियों से बचाव रखेंगे. लोभ और ठगी से बचें. सुनी बातों अनदेखा करें. अफवाह में न आएं. पहल पराक्रम में सहज रहें.

प्रेम मैत्री- प्रियजन के लिए प्रेम व स्नेह भाव बनाए रखेंगे. भावनात्मक मामलों में धैर्य से काम लें. प्रियजनों के लिए समय निकालेंगे. एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखेंगे. महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. अवसर बने रहेंगे. रिश्ते संवार पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जरूरी सूचना मिल सकती हैं. तैयारी से आगे बढ़ें. लक्ष्य पर ध्यान दें. रुटीन संवारें. प्रबंधन बढ़ाएं. मनोबल बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 1 2 5 6 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : विवाहिताएं करक चतुर्थी का व्रत रखें. चंद्रमा को अर्घ्य दें. देवी मां की वंदना व पूजा करें. दान धर्म बढ़ाएं. लेनदेन में सजग रहें. दिखावे से बचें.

---- समाप्त ----