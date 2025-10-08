आज 8 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले धनधान्य में पाएंगे वृद्धि, विविध मामले पक्ष में बनेंगे

मिथुन - आर्थिक उछाल के अवसर बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा. मित्रों से भेंट हो सकती है. साख सम्मान में वृद्धि होगी. कामकाज उम्मीद से अच्छा रहेगा. आधुनिक विषयों में सहज रहेंगे. चहुंओर उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. बड़े लक्ष्य साधने की कोशिश रहेगी. कामकाजी अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे. तेजी से काम लेंगे. परिजनों से भेंट होगी. अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं. महत्वपूर्ण कार्य पूरे करेंगे. शासन प्रशासन के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक कार्यों को गति देंगे. नेतृत्व के मामले संवार लेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. लक्ष्य पाने की सोच रखेंगे. वाणिज्यिक सफलताएं बढ़त पर रहेंगी. सभी का सहयोग रहेगा.

धन संपत्ति- धनधान्य में वृद्धि होगी. व्यवस्था को मजबूती देंगे. लाभ इच्छित बना रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयासों को समर्थन मिलेगा. अवसरों को भुनाएंगे. प्रबंधकीय प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- करीबियों के साथ सुख साझा करेंगे. रिश्तों में प्रभावी रहेंगे. प्रिय की बातों पर ध्यान देंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे. अपनों के साथ सुखद बांटेंगे. आवश्यक सूचना साझा करेंगे. मेल मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. मित्रों के साथ स्मरणीय पल बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध मामले पक्ष में बनेंगे. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. यवहार में मिठास रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा.

शुभ अंक : 5 8 और 9

शुभ रंग : हल्का हरा

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सक्रिय रहें.

