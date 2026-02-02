scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 2 फ़रवरी 2026 मिथुन राशिफल: धनधान्य में वृद्धि होगी,कार्यगति प्रभावी रहेगी

Aaj ka Mithun Rashifal 2 February 2026, Gemini Horoscope Today: परिणामों से उत्साहित रहेंगे.प्रयासों में तेजी आएगी.व्यावसायिक चर्चा में रुचि रखेंगे.लक्ष्य पर फोकस बनाए रहेंगे.सहज सक्रियता बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन - भव्यता से जीवन जीने में विश्वास बढ़ेगा.घर परिवार में हर्ष आनंद के क्षण निर्मित होंगे.हितलाभ में वृद्धि बनाए रखेंगे.अपनों से संबंध संवारने के प्रयास बढ़ाएंगे.रहनसहन सुधार होगा.परिवार से करीबी बढ़ाएंगे.कामकाज में उत्साह दिखाएंगे.भावुकता में आने से बचेंगे.अतिथियों का आगमन होगा.वाणी व्यवहार में मधुरता रहेगी.संकोच में कमी आएगी.मेलजोल बढ़ाने में रुचि लेंगे.रक्त संबंधों में मजबूती रहेगी.शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी.आर्थिक मामलों को गति मिलेगी.


नौकरी व्यवसाय- परिणामों से उत्साहित रहेंगे.प्रयासों में तेजी आएगी.व्यावसायिक चर्चा में रुचि रखेंगे.लक्ष्य पर फोकस बनाए रहेंगे.सहज सक्रियता बढ़ाएंगे.यात्रा हो सकती है.परंपरागत कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय अनुबंधों में सक्रियता आएगी.उपलब्धियों को बढ़ाने में सफल होंगे.अवसरों का लाभ उठाएंगे.बचत एवं बैंकिंग कार्योंं को बढ़ावा देंगे.धनधान्य में वृद्धि होगी.कार्यगति प्रभावी रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

मिथुन: आपके खर्चे बढ़ेंगे, रोग परेशान कर सकते हैं
संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे, धनधान्य में वृद्धि होगी
मिथुन राशि वालों का वित्तीय लाभ होगा मजबूत, नवाचार के प्रयास संवारेंगे
मिथुन: भाग्य का साथ मिलेगी, धन लाभ के अवसर मिलेंगे
प्रिय के संग सुख से रहेंगे, संबंध मधुर बने रहेंगे

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सबके साथ सुख से रहेंगे.आपसी समर्थन से आगे बढ़ेंगे.संवेदनशीलता बनी रहेगी.करीबी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे.आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.परंपरा संस्कार को बढ़ावा देंगे.इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे.भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.जरूरी निर्णय ले पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आकर्षण बढ़ा रहेगा.साहस संपर्क बढ़ेगा.स्वयं पर ध्यान देंगे.स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.खानपान आकर्षक होगा.मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.
शुभ अंक : 2 5 और 8
शुभ रंग : आसमानी
आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें.ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.विनम्रता बनाए रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement