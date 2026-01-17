Makar Tarot Rashifal 17 January 2026: लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं,भय को हावी न होने दें

मकर (Capricorn):-

Cards:-Eight of swords

कुछ करीबी लोगों की ईर्ष्या के चलते व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में अवरोध आने लगे है.जिससे खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे है.इस समय इन बाधाओं के बीच खुद को शक्तिहीन महसूस कर सकते हैं.इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाएं.इस समय हिम्मत और साहस से काम लें.धैर्य और संयम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़े.

अपने ऊपर भय को हावी न होने दें.दूसरों को निजी जीवन में दखल न देने दें.इस समय साहसपूर्वक सत्य का मुकाबला करने के लिए अच्छी सलाह की जरूरत है.अपने स्वयं के बनाए हुए भय के घेरे से बाहर निकलने और वास्तविकता का सामना हिम्मत से करे.सकारात्मक कोशिशसफलता के करीब ले जाएगी.धीरे धीरे आगे बढ़ने पर पाएंगे, कि समस्या उतनी बड़ी नहीं थी.जितना कि आप सोच रहे थे.संतान की गलत संगत को लेकर चिंतित होने की जगह उससे बात करना ज्यादा आवश्यक है.

स्वास्थ्य:पैरों में पुरानी लगी चोट का दर्द बार बार उठने लगा है.लापरवाही से इस समस्या को टालना आगे बढ़ी परेशानी खड़ी कर देगा.

आर्थिक स्थिति: बिना लिखा पढ़ी के दूसरे के विश्वास पर किसी अन्य व्यक्ति को दिया उधार समय पर वापस न मिलने से चिंता हो सकती है.

रिश्ते:किसी बड़ी परेशानी के सुलझाने के बाद परिजनों के साथ अच्छा वक्त व्यतीत कर रहे है. लंबी दूरी की यात्रा की योजना पर विचार कर सकते हैं

