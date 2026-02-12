Makar Tarot Rashifal 12 February 2026: मकर राशि वाले फिजूलखर्ची से रहें सावधान, दूसरों की कमियों का ना उड़ाएं मजाक

मकर (Capricorn):-

रिश्तों में स्वार्थ को न जोड़ें. किसी नए व्यक्ति पर इतना भरोसा न करें. कि उसकी बात को सुनकर किसी करीबी पर आराेप लगाएं. अतिविश्वास कई बार दु:ख ओर धोखा दे सकता है. बिना बात की सच्चाई जाने किसी पर निराधार आरोप न लगाएं. किसी भी गलती का दोहराव कार्य की सफलता को प्रभावित कर सकता है. जीवनसाथी के साथ तना तनी हो सकती है. रिश्ते में आ रहे तनाव को मिलजुलकर सुलझा सकते है. पारिवारिक मामलों को सुलझाने के लिए बाहरी मदद न लें. इससे लोगों के बीच शर्मिंदा हो सकते है. दूसरों पर निर्भरता कम करें. परिवार के साथ कहीं भ्रमण की तैयारी कर सकते है. दूसरों की कमियों का मजाक न उड़ाएं. व्यर्थ में पैसों की फिजूलखर्ची न करें. कार्य की अधिकता रह सकती है. अधूरे कार्यों को पूरा कर सकते है. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. पढ़ाई लिखाई को लेकर जागरूक रहें. घरेलू मोर्चे पर कुछ समस्याएं आ सकती है. इनका समय रहते समाधान करें.

स्वास्थ्य: जरूरत से ज्यादा नींद आलसी बना सकती है. इससे मोटापा बढ़ सकता है. नींद का समय व्यवस्थित करें.

आर्थिक स्थिति:- कुछ जरूरी चीजों की खरीदारी करेंगे. फिजूलखर्ची न करें.

रिश्ते: जीवनसाथी का चिड़चिड़ा स्वभाव परेशान कर सकता है. इससे तनाव बढ़ेगा.

