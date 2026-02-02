Makar Tarot Rashifal 2 February 2026: मकर राशि वाले सहयोगियों से रहें सतर्क, धन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला न लें

मकर(Capricorn):-

Cards:- Four of Swords

यदि कोई परेशानी में मदद की उम्मीद रख रहा है. तो उसकी मदद करने की हर संभव कोशिश करें. सामने वाला उम्मीद से मदद मांग सकता है. किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने की राह आसान नहीं होती है. कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते शारीरिक और मानसिक थकान महसूस कर रहे हैं. ये समय थोड़ा ठहर कर विश्राम कर और आगे की योजनाओं पर पुनर्विचार का हैं. इस समय विचारों को थोड़ा विश्राम दें. एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरे कार्यों की योजना तैयार करने के लिए यह समय उत्तम है. परिवार के साथ समय बिता कर तनाव कम करने का प्रयास करें. साथ ही अपनी परेशानियां परिजनों के साथ साझा कर समस्याओं का समाधान ढूंढने में आसानी महसूस करेंगे. यदि परिवार में किसी बात को लेकर तनाव चल आ रहा है. तो अब समय स्थितियों को सामान्य बनाने का हैं. आपके प्रिय की कुछ बातें समझ से परे होने के कारण उसे समझना मुश्किल लगने लग रहा है. खुलकर बातचीत करें. मकान संबंधी किसी कार्य में काफी धन खर्च होने से चिंता बढ़ सकती है. धन की व्यवस्था करने के प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहे है. पर आप निराश नहीं है. ईश्वर पर विश्वास और आस्था बनाए रखें. कहीं ना कहीं से समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाएगा. अपने प्रयासों में कोई भी कमी ना छोड़े.

स्वास्थ्य: ये समय विश्राम और खानपान को नियमित करने का हैं. किसी भी तरह की लापरवाही न करें.

आर्थिक स्थिति: किसी कार्य को पूरा करने के लिए कर्ज मांगने की जरूरत पड़ रही है. बचत न करने की आदत के चलते ऋण लेना पड़ सकता है.

रिश्ते: जीवनसाथी का ससुराल में परिजनों से गलत व्यवहार बढ़ सकता है. जिसके चलते दोनों के बीच तनाव बढ़ सकता हैं.

