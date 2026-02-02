scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Tarot Rashifal 2 February 2026: मकर राशि वाले सहयोगियों से रहें सतर्क, धन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला न लें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 2 February 2026: इस समय विचारों को थोड़ा विश्राम दें. एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरे कार्यों की योजना तैयार करने के लिए यह समय उत्तम है. परिवार के साथ समय बिता कर तनाव कम करने का प्रयास करें.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर(Capricorn):-
Cards:- Four of Swords

यदि कोई परेशानी में मदद की उम्मीद रख रहा है. तो उसकी मदद करने की हर संभव कोशिश करें. सामने वाला उम्मीद से मदद मांग सकता है. किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने की राह आसान नहीं होती है.  कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते शारीरिक और मानसिक थकान महसूस कर रहे हैं. ये समय थोड़ा ठहर कर विश्राम कर और आगे की योजनाओं पर पुनर्विचार का हैं. इस समय विचारों को थोड़ा विश्राम दें. एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरे कार्यों की योजना तैयार करने के लिए यह समय उत्तम है. परिवार के साथ समय बिता कर तनाव कम करने का प्रयास करें. साथ ही अपनी परेशानियां परिजनों के साथ साझा कर समस्याओं का समाधान ढूंढने में आसानी महसूस करेंगे. यदि परिवार में किसी बात को लेकर तनाव चल आ रहा है. तो अब समय स्थितियों को सामान्य बनाने का हैं. आपके प्रिय की कुछ बातें समझ से परे होने के कारण उसे समझना मुश्किल लगने लग रहा है. खुलकर बातचीत करें. मकान संबंधी किसी कार्य में काफी धन खर्च होने से चिंता बढ़ सकती है. धन की व्यवस्था करने के प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहे है. पर आप निराश नहीं है. ईश्वर पर विश्वास और आस्था बनाए रखें. कहीं ना कहीं से समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाएगा. अपने प्रयासों में कोई भी कमी ना छोड़े. 

Advertisement

स्वास्थ्य: ये समय विश्राम और खानपान को नियमित करने का हैं. किसी भी तरह की लापरवाही न करें. 

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशि वालों को रहना होगा मानसिक तनाव से दूर, रुका हुआ मिल सकता है वापिस
वृश्चिक राशि वाले अहंकार से रहें सावधान, नुकीली चीजों से रहें दूर
तुला राशि वालों को सेहत पर करना पड़ सकता है खर्च, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी
कन्या राशि वालों को कठिनाइयों का करना पड़ सकता है सामना, धन की होगी प्राप्ति
सिंह राशि वालों को मिल सकती है पदोन्नति, आर्थिक स्थिति होगी अच्छी

आर्थिक स्थिति: किसी कार्य को पूरा करने के लिए कर्ज मांगने की जरूरत पड़ रही है. बचत न करने की आदत के चलते ऋण लेना पड़ सकता है. 

रिश्ते: जीवनसाथी का ससुराल में परिजनों से गलत व्यवहार बढ़ सकता है.  जिसके चलते दोनों के बीच तनाव बढ़ सकता हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement