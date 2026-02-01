scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Tarot Rashifal 1 February 2026: मकर राशि वाले पाएंगे मनचाही सफलता, हर कार्य में महसूस करेंगे ऊर्जावान

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 1 February 2026: यदि आप सहयोग की आशा रखते हैं. तो सहयोग अवश्य मिलेगा.  मेहनत और लक्ष्य पर ध्यान  कार्यों को अच्छी सफलता तक ले जाएंगे. आप किसी भी तरह की सफलता को हासिल करने के काबिल हैं.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर (Capricorn):-
Cards:- Knight of wands 

जल्दबाजी में किया हमगया कार्य बुरे परिणाम दिखा सकता हैं. लोगों की बातों को अनसुना करने की आदत में बदलाव लाएं. कई बार कही गई बातें आपके हित में भी हो सकती है. प्रियजन और मित्र आपकी भलाई की बात कह सकते है. उन्हें समझें. जो कार्य बिगड़ चुका है,उसको लेकर व्यर्थ विचार ना करें.  स्थितियां अभी आपके हाथ में हैं. आगे के कार्यों को संभाल जा सकता है. विचारों में नकारात्मकता मत लाइए.  कार्यों का पुनः अवलोकन कर उन्हें नए योजना व तरीके से पूरा करने का प्रयास कीजिए.  यदि आप सहयोग की आशा रखते हैं. तो सहयोग अवश्य मिलेगा.  मेहनत और लक्ष्य पर ध्यान  कार्यों को अच्छी सफलता तक ले जाएंगे. आप किसी भी तरह की सफलता को हासिल करने के काबिल हैं. इस बात पर विश्वास बनाए रखें. किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें. इससे सामने वाला आहत हो सकता है. संभव हैं, कि आगे वो बदला लेने की मंशा रखें. 

Advertisement

स्वास्थ्य: प्रदूषित पानी के कारण पेटदर्द हो सकता है. जिसके चलते आपकी तबीयत खराब होने लगी है. 

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशि वाले सहयोगियों का पाएंगे साथ, परिवार का माहौल हो सकता है कलहपूर्ण
वृश्चिक राशि वालों के जीवन में आ सकता है आर्थिक संकट, दिनचर्या पर देंगे ध्यान
तुला वालों के कार्यों में रुकावटें होंगी समाप्त, खर्चो पर रखें नियंत्रण
कन्या राशि वाले कार्य-व्यापार में सफलता पाएंगे, निजी विषयों में उमंग उत्साह रहेगा
सिंह राशि वालों की जीवनसाथी के साथ हो सकती है अनबन, नई नौकरी की करेंगे तलाश

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक अच्छी बनी हुई है.  अपनी जमा पूंजी को किसी बेहतर निवेश योजना में लगा सकते हैं. 

रिश्ते: प्रिय की नाराजगी आपकी लापरवाही स्वभाव को लेकर है. सामने वाले की महत्वपूर्ण बातों को भूल जाना नाराजगी की वजह बना हुआ है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement