Makar Tarot Rashifal 1 February 2026: मकर राशि वाले पाएंगे मनचाही सफलता, हर कार्य में महसूस करेंगे ऊर्जावान

मकर (Capricorn):-

Cards:- Knight of wands

जल्दबाजी में किया हमगया कार्य बुरे परिणाम दिखा सकता हैं. लोगों की बातों को अनसुना करने की आदत में बदलाव लाएं. कई बार कही गई बातें आपके हित में भी हो सकती है. प्रियजन और मित्र आपकी भलाई की बात कह सकते है. उन्हें समझें. जो कार्य बिगड़ चुका है,उसको लेकर व्यर्थ विचार ना करें. स्थितियां अभी आपके हाथ में हैं. आगे के कार्यों को संभाल जा सकता है. विचारों में नकारात्मकता मत लाइए. कार्यों का पुनः अवलोकन कर उन्हें नए योजना व तरीके से पूरा करने का प्रयास कीजिए. यदि आप सहयोग की आशा रखते हैं. तो सहयोग अवश्य मिलेगा. मेहनत और लक्ष्य पर ध्यान कार्यों को अच्छी सफलता तक ले जाएंगे. आप किसी भी तरह की सफलता को हासिल करने के काबिल हैं. इस बात पर विश्वास बनाए रखें. किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें. इससे सामने वाला आहत हो सकता है. संभव हैं, कि आगे वो बदला लेने की मंशा रखें.

स्वास्थ्य: प्रदूषित पानी के कारण पेटदर्द हो सकता है. जिसके चलते आपकी तबीयत खराब होने लगी है.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक अच्छी बनी हुई है. अपनी जमा पूंजी को किसी बेहतर निवेश योजना में लगा सकते हैं.

रिश्ते: प्रिय की नाराजगी आपकी लापरवाही स्वभाव को लेकर है. सामने वाले की महत्वपूर्ण बातों को भूल जाना नाराजगी की वजह बना हुआ है.

