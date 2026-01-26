scorecardresearch
 
आज 26 जनवरी 2026 मकर राशिफल: अपनों को भलि भांति समझेंगे, भ्रमण मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी

Aaj ka Makar Rashifal 26 January 2026, Capricorn Horoscope Today: अपनों की मदद मिलेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. सूझबूझ सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. अपनों को भलि भांति समझेंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी.

मकर - पारिवारिक मामलों में रुचि रहेगी. परिजनों के साथ समर्थन से आगे बढ़ेंगे. खुशियां साझा करेंगे. वरिष्ठों से मेलजोल की भावना बढ़ेगी. आवश्यक वस्तु की खरीदी संभव है. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर एवं प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. स्वार्थ संकीर्णता से बचें. वित्तीय एवं प्रबंधकीय लाभ बढ़त पर रहेंगे. अनुभवियों से सलाह रखें. भेंट संवाद में सहज रहें.

नौकरी व्यवसाय - जल्दबाजी में कार्य न करें. प्रबंधन बनाए रहें. व्यवस्था को बल दें. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाएं. साहस पराक्रम से जगह बनाए रखें. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएं.

धन संपत्ति- वित्तीय निर्णय में लापरवाही से बचें. विविध प्रयासों को पूरा करें. सहजता बनाए रहें. जल्दबाजी में कार्य प्रभावित होने की आशंका है. आर्थिक विषय प्रभावी रहेंगे. कार्यों से जुड़ाव बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- घर में सुख सौख्य बढ़ाने पर ध्यान दें. निजी संबंध बेहतर बनेंगे. परिजनों से संवाद बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में उत्साह रहेगा. अपनों की मदद मिलेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. सूझबूझ सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. अपनों को भलि भांति समझेंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- जिद में नहीं आएं. नियमित जांच रखें. निरंतरता बढ़ाएं. मनोबल ऊंचा होगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 2 8 और 9

शुभ रंग : मडकलर

आज का उपाय : ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः मंत्र का जाप करें. आदिदेव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. बड़प्पन रखें.

---- समाप्त ----
