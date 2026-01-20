आज 20 जनवरी 2026 मकर राशिफल: मकर राशि वाले पाएंगे मनचाही सफलता, हर कार्य में महसूस करेंगे ऊर्जावान

मकर - रचनात्मकता को बल मिलेगा. विभिन्न कार्यों में बेहतर प्रदर्शन होगा. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. पद प्रतिष्ठा और साख में वृद्धि होगी. लोकप्रियता का ग्राफ बढ़त पर रहेगा. साख सम्मान बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेगा. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. साझीदारी में सफल होंगे. स्वयं पर फोकस बनाए रखेंगे. विविध प्रयासों में तेजी आएगी. सभी क्षेत्रों में कला कौशल को बल मिलेगा. नवीन सोच से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में अनुकूलन रहेगा. रचनात्मकता पर फोकस बना रहेगा. इच्छित सफलता के संकेत हैं. व्यवसायिक मामले गति लेंगे. निसंकोच सक्रियता बनाए रखेंगे. कार्य विस्तार पर जोर होगा.

धन संपत्ति- आर्थिक बल पाएगा. जीवनस्तर संवार पाएगा. आय के नए स्त्रोत बनेंगे. पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे. प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. उत्साहित बने रहेंगे. विविध प्रयासों में सफल होंगे. उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ सुख साझा करेंगे. मन के मामलों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह व सहयोग बनाए रखेंगे. साझा भावना रखेंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. सामंजस्य बढ़ाने की सोच रहेगी. चहुंओर शुभता रहेगी. भावनात्मक संबंधों में करीबी आएगी. प्रियजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बनी रहेगी. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. उचित निर्णय लेंगे. कार्य ऊर्जा बढ़ेगी. संवेदनशीलता रखेंगे. रहन सहन संवरेगा.

शुभ अंक : 2, 4, 8 और 9

शुभ रंग : मटमैला

आज का उपाय : भगवान श्रीराम के दूत और सब के मंगलकर्ता हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. रुटीन संवारें. कल्पनाशीलता पर बल दें.

