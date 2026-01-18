scorecardresearch
 
आज 18 जनवरी 2026 मकर राशिफल: पेशेवर संतुलन रखेंगे,प्रयासों में गति आएगी

Aaj ka Makar Rashifal 18 January 2026, Capricorn Horoscope Today: व्यवहार विनम्र व मधुर रहेगा.व्यापार व्यवसाय में सलाह से निर्णय लेंगे.करीबियों का सहयोग पाएंगे.महत्वपूर्ण बात सहजता से रखेंगे.

मकर - नए तौर तरीकों को अपनाने में सहज होंगे.बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे.उमंग उत्साह से कार्य करेंगे.रचनात्मक विषयों में बेहतर बने रहेंगे.लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास रखेंगे.संवेदनशीलता में वृद्धि होगी.अप्रत्याशित मामले पक्ष में बने रहेंगे.अपनों को सरप्राइज दे सकते हैं.योजना के अनुरूप कार्य गति रखेंगे.सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.व्यवहार विनम्र व मधुर रहेगा.व्यापार व्यवसाय में सलाह से निर्णय लेंगे.करीबियों का सहयोग पाएंगे.महत्वपूर्ण बात सहजता से रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- सृजनात्मक कार्योंं से जुड़ेंगे.आवश्यक कार्योंं में नवाचार बढ़ाएंगे.पेशेवर मामलों में विनय विवेक से काम लेंगे.कामकाजी चर्चाओं में समय देंगे.पेशेवर संतुलन रखेंगे.प्रयासों में गति आएगी.


धन संपत्ति- वित्तीय मामले संवार पर रहेंगे.आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.वरिष्ठों से मुलाकात होगी.आर्थिक विषयों धैर्य दिखाएंगे.जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे.विभिन्न मामले हितकर रहेंगे.आय के नवस्त्रोत विकसित होंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में सूझबूझ से काम लेंगे.अवसर का इंतजार करेंगे.प्रेम संबंधों में शुभता रहेगी.रिश्तों को मजबूती मिलेगी.परिजन प्रसन्न होंगे.सभी का ख्याल रखेंगे.भेंटवार्ता में रुचि बढ़ाएंगे.प्रियजनों संग समय बिताएंगे.भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा.वचन निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यर्थ संवाद से बचेंगे.अनोखे कार्य करने की सोच रहेगी.कोशिशें बल पाएंगी.स्वास्थ्यगत अवरोध दूर होंगे.उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे.
शुभ अंक : 2 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्य दें.आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.नारियल मिश्री मेवे का प्रसाद बांटें.सुधार का भाव रखें.

---- समाप्त ----
