आज 11 फ़रवरी 2026 मकर राशिफल: मकर राशि वाले पाएंगे मनचाही सफलता, हर कार्य में महसूस करेंगे ऊर्जावान

Aaj ka Makar Rashifal 11 February 2026, Capricorn Horoscope Today: संपत्ति के प्रयासों को गति मिलेगी. कार्यक्षमता बेहतर रहेगी. भूमि भवन के कार्य पक्ष में बनेंगे. विभिन्न मामलों में गति आएगी. वित्तीय संतुलन पर जोर बढाएंगे.

मकर - करियर कारोबार में तेजी आएगी. इच्छित परिणाम बनेंगे. लाभ प्रतिशत पक्ष में बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में सबको साथ लेकर चलेंगे. वातावरण की अनुकूलता बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार अच्छा रहेगा. साझेदारी में इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं. उद्योग व्यापार में रुटीन बनाए रखेंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. के मामलों को गति देंगे. साख सम्मान बढ़ा हुआ रहेगा. जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाने की कोशिश रखें. सात्विकता व सामंजस्य पर जोर दें. सूझबूझ से निर्णय लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर बेहतर बने रहेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. वाणिज्यिक लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. साहस व पराक्रम बनाए रखेंगे. वित्तीय क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. जिद और अंहकार को त्यागें.

धन संपत्ति- आर्थिक एवं व्यावसायिक लेनदेन सहज होंगे. संपत्ति के प्रयासों को गति मिलेगी. कार्यक्षमता बेहतर रहेगी. भूमि भवन के कार्य पक्ष में बनेंगे. विभिन्न मामलों में गति आएगी. वित्तीय संतुलन पर जोर बढाएंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार का विश्वास जीतेंगे. स्वजनों संग सुखकरयात्रा पर जाएंगे. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. सुख सौख्य बढे़गा. मन के मामले संवार पर रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. संबंध घनिष्ठ होंगे. जिद व अहंकार में न आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान उम्दा रहेगा. भव्यता बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व मजबूत रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. सक्रियता बढ़ाए रहेंगे.

शुभ अंक : 2, 5, 8

शुभ रंग : मोरपंख के समान

आज का उपाय : सिद्धी विनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. पहल बनाए रखें.

