आज 10 फ़रवरी 2026 मकर राशिफल: मकर राशि वाले पाएंगे आर्थिक बल, भेंट मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे

मकर - साहसिक पक्ष मजबूत बनाए रखेंगे. लाभ और परिणाम को बेहतर बनाएंगे. करियर कारोबार में प्रभाव बढ़ेगा. पद प्रतिष्ठा को बल देंगे. कार्यविस्तार पर जोर रखेंगे. विभिन्न कार्यों में आर्थिक वाणिज्यिक संवार का प्रतिशत बढ़ेगा. निज हितों पर फोकस बनाए रखेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आय के स्त्रोत सृजित होंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. नियम पालन रखें. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक लाभ बल पाएगा. करियर के अवसर बढ़त पर रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे. लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. उद्योग व्यापार में इच्छित परिणाम बनेंगे.

धन संपत्ति- खानपान में भव्यता बढ़ेगी. वित्तीय मामले लंबित नहीं छोड़ेंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. कारोबारियों का भरोसा रखेंगे. विभिन्न प्रयासों के मामले सधेंगे. लंबित धन प्राप्त होगा.

प्रेम मैत्री- मित्रजनों संग समय बिताना भाएगा. भेंट मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा. स्वजनों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों पर फोकस रहेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. साथी सहयोग करेंगे. प्रेम प्रयासों को बल मिलेगा. रिश्तों में शुभता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. कार्यों में गति लेंगे. प्रतिभा संवरेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. चर्चा संवाद संवरेंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा.

शुभ अंक : 4, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : महाबली और ज्ञानियों में अग्रणी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं.लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. फोकस रखें.

