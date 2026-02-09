scorecardresearch
 
आज 9 फ़रवरी 2026 मकर राशिफल: शुभ सूचनाएं मिलेंगी, स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी

Aaj ka Makar Rashifal 9 February 2026, Capricorn Horoscope Today: शुभकार्योंं को बढ़ावा देंगे. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्योंं को समर्थन मिलेगा. करियर कारोबार में तेजी रहेगीं. आशंकाओं में नहीं आएंगे.

capricorn horoscope
मकर - शासकीय कार्यों में मजबूती आएगी. प्रबंधन पर बल बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों को पूरा करेंगे. लक्ष्य साधने पर जोर देंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. वातावरण मिलाजुला रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन रहेगा. श्रेष्ठ एवं धार्मिक कार्य गति लेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. शुभकार्योंं को बढ़ावा देंगे. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्योंं को समर्थन मिलेगा. करियर कारोबार में तेजी रहेगीं. आशंकाओं में नहीं आएंगे.

नौकरी व्यवसाय - पेशेवरता और प्रतिभा बल पाएगी. प्रयासों को गति देंगे. प्रबंधन के कार्योंं में संतुलन बढ़ेगा. विविध उपलब्धियां हासिल करेंगे. लेनदेन में सहज रहेंगे. पेशेवर सामंजस्यता रखेंगे. करियर कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे.

धन संपत्ति- हितलाभ ऊंचा बना रहेगा. पेशेवर संबंधों का लाभ लेंगे. उन्नति और विकास से राह बेहतर बनी रहेगी. भेंटवार्ता में सक्रियता दिखाएंगे. शासन प्रशासन से अच्छे संबंध रहेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मकता पर जोर होगा. रिश्तों में संतुलन बनाए रखेंगे. संबंधों से सुख रहेगा. मित्र संबंधों में मजबूती आएगी. परिवार में विश्वास बढ़ाएंगे. अतिथि आ सकते हैं. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साख सम्मान में वृद्धि होगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा.
शुभ अंक : 2 8 और 9
शुभ रंग : मडकलर
आज का उपाय : शिवशंकर भोलेनाथ का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. चर्चा संवाद बढ़ाएं.

