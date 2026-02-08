scorecardresearch
 
आज 8 फ़रवरी 2026 मकर राशिफल: लाभ और विस्तार के प्रयास बनेंगे, धनधान्य वृद्धि में बेहतर बने रहेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 8 February 2026, Capricorn Horoscope Today: पैतृक विषयों में तेजी आएगी. लाभ और विस्तार के प्रयास बनेंगे. धनधान्य वृद्धि में बेहतर बने रहेंगे. भेंट संवाद में सकारात्मकता रखेंगे. वित्तीय उपलब्धियां बढ़ेंगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. परिणाम संवरेंगे.

मकर - लाभ का स्तर बढ़ा रहेगा. प्रबंधन और प्रभाव बेहतर बनाए रखेंगे. सबका भरोसा जीतेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. सत्ता के कार्य गति पाएंगे. पेशेवर परिणाम पक्ष में बनेंगे. पैतृक विषय अनुकूल रहेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. सबका साथ सहयोग पाएंगे. करियर कारोबार में प्रभाव रखेंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता रहेगी.  पुरस्कृत हो सकते हैं. प्रतिष्ठा में वृद्धि बनी रहेगी. नियमों के पालन में विश्वास बढ़ेगा. लक्ष्यों को साधेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावपूर्ण स्थिति रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. सुख सुविधाएं बढ़ेंगी. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. नौकरीपेशा में प्रभावी प्रदर्शन रहेंगे. कार्यक्षेत्र में दखल बढ़ेगा. उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. पेशेवर गतिविधियां को संवारेंगे.

धन संपत्ति- पैतृक विषयों में तेजी आएगी. लाभ और विस्तार के प्रयास बनेंगे. धनधान्य वृद्धि में बेहतर बने रहेंगे. भेंट संवाद में सकारात्मकता रखेंगे. वित्तीय उपलब्धियां बढ़ेंगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. परिणाम संवरेंगे.

प्रेम मैत्री- सुख सौख्य से जीवन जिएंगे. पारिवारिक मामलों में उत्साह दिखाएंगे. मन के रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रभाव के साथ बात रखेंगे. संबंध मधुर रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. अपनों के लिए प्रभावी प्रयास करेंगे. इच्छित सूचना प्राप्त होगी. हर्ष आनंद बढ़े़गा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यस्थित दिनचर्या रखेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. निरंतरता बढ़ाए रहेंगे. व्यवस्था संवरेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : कत्थई

आज का उपाय : सूर्यदेव की पूजा करें. अर्घ्य दें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. ओम् घृणि सूर्याय नमः जपें. मदद बनाए रखें.

