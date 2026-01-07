scorecardresearch
 
आज 7 जनवरी 2026 मकर राशिफल: मकर राशि वालों को खर्चो पर रखना होगा नियंत्रण, अनजान लोगों से बनाएं दूरी

Aaj ka Makar Rashifal 7 January 2026, Capricorn Horoscope Today: आवश्यक कार्यों में धैर्य बनाए रखेंगे. घर परिवार में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचें. समय साधारण है.

capricorn horoscope
मकर - बाहरी लोगों के प्रभाव में आने से बचें. अन्य पर जल्द भरोसा न करें. वाणी व्यवहार में सहजता बढ़ाएं. सबका सम्मान बनाए रखें. सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. आवश्यक कार्यों में धैर्य बनाए रखेंगे. घर परिवार में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचें. समय साधारण है. व्यवस्था का उल्लंघन न करें. विनम्रता से काम निकालें. रुटीन संवारें. बहस विवाद को टालें. शारीरिक संकेतों के प्रति सजग रहें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामलों में सावधानी बढ़ाने का समय है. रुटीन कार्यगति बनाए रखें. सूझबूझ और संवेदनशीलता से आगे बढ़ें. अप्रत्याशित परिणाम संभव हैं. वर्तमान पर फोकस बढ़ाएं.

धन संपत्ति- व्यक्तिगत खर्च बढ़ सकता है. आर्थिक निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. सजगता बनाए रहें. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. जल्दबाजी नहीं दिखाएं.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंधों को महत्व देंगे. निजी रिश्तों में सहनशीलता रखेंगे. भावुकता में आने से बचेंगे. प्रियजनों की अनदेखी न करें. भावनात्मक पक्ष मजबूत रखेंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. घर के लोग सहयोग और सहकार बनाए रखेंगे. सीख सलाह पर ध्यान दें. परामर्श से कार्य करें.

स्वास्थ्य मनोबल- विनम्रता बनाए रखें. आवेश में नहीं आएं. उकसावे से बचें. संपर्क संवाद में स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. सामंजस्यता बढ़ाएं.

शुभ अंक : 5, 7, 8 और 9  

शुभ रंग : जामुनी

आज का उपाय : देवताओं में अग्रपूज्य एवं बुद्धि और समृद्धि के दाता सिद्धीविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओंका दान व प्रयोग करें. सतर्क रहें.

