आज 7 फ़रवरी 2026 मकर राशिफल: मकर राशि वालों के आवश्यक कार्यों में गति आएगी, आर्थिक वाणिज्यिक उपलब्धियां बढ़ेंगी

मकर - भाग्य और प्रबंधन के मामले बेहतर बने रहेंगे. मनोरंजक यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि बढ़ेगी. साख सम्मान में वृद्धि होगी. आवश्यक कार्यों में गति आएगी. लंबित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. बड़प्पन की भावना रखेंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. वचन निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. वातावरण अनुकूल रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- योजनाओं को गति देंगे. चर्चा संवाद में सफल होंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे. संवाद संपर्क सकारात्मक रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. मान सम्मान बढ़ेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक वाणिज्यिक उपलब्धियां बढ़ेंगी. योजनाओं को व्यस्थित ढंग से आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. जवाबदेह बने रहेंगे. नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा. भेंट के अवसर बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. सबके साथ सुखद वक्त बीतेगा. शुभकर सूचना प्राप्त होगी. जीवन में हर्ष आनंद बढ़े़गा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. अपनों के लिए प्रयास बनाए रखेंगे. निजी मामलों में साहस बढ़ेगा. मन के रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रभाव से बात रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था संवरेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. अनुशासन और निरंतरता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 1, 7, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा नीला

आज का उपाय : भगवान महावीर हनुमानजी के दर्शन करें. न्यायदेव शनि की प्रिय वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहयोग सहकार बढ़ाएं.

