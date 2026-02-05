scorecardresearch
 
आज 5 फ़रवरी 2026 मकर राशिफल: किस्मत और मेहनत का मेल, नेतृत्व व लाभ के नए अवसर

Aaj ka Makar Rashifal 5 February 2026, Capricorn Horoscope Today:

मकर - भाग्य की चाल उम्मीद के अनुरूप बनी रहेगी. नवीन संभावनाएं बल पाएंगी. अनुभविधयों और अधिकारियों का साथ समर्थन बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न मामलों में करीबियों का साथ समर्थन मिलेगा. धार्मिक एवं मनोरंजक कार्यां में सफल रहेंगे. लोगों से चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएंगे. महत्वपूर्ण परिणाम पक्ष में बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. किस्मत का साथ बना रहेगा. सूझ सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम निरंतरता रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में हितलाभ बढ़ेगा. सहजता से आगे बढ़ेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. अधिकतर मामलों में इच्छित परिणाम पाएंगे. पेशेवर सहयोग बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- पूंजीगत मामले बेहतर बने रहेंगे. महत्वपूर्ण अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. उम्दा प्रदर्शन रहेगा. जोखिम लेने का भाव रहेगा. दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. स्थितियां सुखद रहेंगी.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करेंगे. मन की बात कह पाएंगे. विवेक विनम्रता में वृद्धि होगी. निजी विषयों पर फोकस रहेगा. संबंध मजबूत होंगे. रिश्तों को निभाने में आगे रहेंगे. चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे. आत्मविश्वास बनाए रहेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अवरोध दूर होंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे. सरप्राइज मिलना संभव है. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 5 8 और 9
शुभ रंग : पीतांबरी

आज आज का उपाय : जगत के स्वामी श्रीहरि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं दान दें. पुण्यकार्य करें.
 

---- समाप्त ----
