आज 4 फ़रवरी 2026 मकर राशिफल: हस्तक्षेप से बचेंगे, लापरवाही नहीं दिखाएं

Aaj ka Makar Rashifal 4 February 2026, Capricorn Horoscope Today: परिवार में सुंख सौख्य रहेगा. परिजनों का साथ समर्थन पाएंगे. अप्रत्याशित घटनाक्रम रह बना सकता है. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.

मकर - आवश्यक कार्य समय पर पूरा करने लेने की प्रयास रखें. लेनदेन में अतिरिक्त सावधानी रखें. निजी प्रयासों में सूझबूझ और सजगता बढ़ाएं. अपनों को अनदेखा न करें. सीख सलाह को ध्यान से सुनें. व्यक्तिगत मामलों में सजगता बनाए रहें. भेंटवार्ता के लिए समय लेकर जाएंगे. परिवार में सुंख सौख्य रहेगा. परिजनों का साथ समर्थन पाएंगे. अप्रत्याशित घटनाक्रम रह बना सकता है. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. आवश्यक कार्योंं पर फोकस बढाएं.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में धैर्य रखें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. शोध विषयों से जुड़े सकते हैं. सजगता सावधानी से आगे बढ़ें. कारोबार व लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें. पेशेवर मामलों की सूची बनाकर आगे बढ़ें.


धन संपत्ति- वित्तीय हित सामान्य बने रहेंगे. आर्थिक् लाभ पर बल बनाए रखें. विविध परिणाम पूर्ववत् रहेंगे. अकारण हस्तक्षेप से बचेंगे. लापरवाही नहीं दिखाएं. सावधान रहें. अनुशासन व अनुपालन पर ध्यान दें.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में धोखा मिलने की आशंका है. अतिउत्साह व दिखावे में न आएं. रिश्तों में सहजता रहेगी. संबंधों में घनिष्ठता रखेंगे. चर्चा संवाद में धीरज दिखाएंगे. भावनात्मक विषयों में संबंधियों का सहयोगी बने रहेंगे. सबको साथ ले़कर चलेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. अच्छे श्रोता रहेंगे.


स्वास्थ्य मनोबल- दिनचर्या सहज रखें. निजता पर जोर दें. निजखर्च बढ़ेगा. संवेदनशील रहेंगे. स्वास्थ्यगत सजगता रखें. खानपान पर ध्यान दें.
शुभ अंक : 4 5 7 8
शुभ रंग : लहसुनिया
आज का उपाय : रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. व्यवस्था पर बल दें.

