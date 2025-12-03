आज 3 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले चर्चा व साक्षात्कार में सहज होंगे, प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करें

मकर - वरिष्ठों से तालमेल बनाए रखने की कोशिश होगी. घर परिवार के मामलों में रुचि लेंगे. परिजनों से जरूरी बात कहने में उतावली न दिखाएं. उचित अवसर का इंतजार करें. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति संभव है. आवेश में नहीं आएंगे. कुल कुटुम्ब के लोगों से करीबी बढ़ेगी. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे. करियर व्यापार में सफल होंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहें. घरेलु मामलों में अनुकूलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. जिम्मेदारों का सानिध्य पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में प्रबंधन पर बल बनाए रखेंगे. चर्चा व साक्षात्कार में सहज होंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन पर जोर बनाए रहेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे. नियमपालन बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति - आवश्यक वस्तु की खरीदी कर सकते हैं. भवन वाहन के मामले बनेंगे. आर्थिक प्रयासों में सूझबूझ दिखाएंगे. वित्तीय व्यवहार पर नियंत्रण रखें. कामकाज सामान्य रहेगा. बड़प्पन की सोच बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में स्वार्थ संकीर्णता की भावना से कोई भी निर्णय लेने से बचें. घर परिवार के लोगों पर ध्यान दें. जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएं. व्यक्तिगत रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा मित्रों से भेंट होगी. अपनों से करीबी बढे़गी. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करें. बड़प्पन बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- वाद विवाद की स्थिति से बचें. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. स्वयं पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. मितभाषी रहेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 5 6 8

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : भगवान सिद्धीविनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. ंहरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. जिद व अहंकार से बचें.

