आज 2 फ़रवरी 2026 मकर राशिफल: प्रबंधन मजबूत रहेगा, सक्रियता बढ़ाएंगे

मकर - टीम को साथ लेकर आगे बढ़ने में सहज होंगे.पेशेवरजन सहयोग बनाए रखेंगे.साझीदारी और सहकार से लक्ष्य पाएंगे.सबकी अपेक्षा के अनुरूप उद्योग व्यापार के प्रयास पूरे करेंगे.दाम्पत्य में सुख सौख्य रहेगा.दैहिक संकेतों पर ध्यान देंगे.नियमों की अनदेखी से बचें.व्यवस्था पर बल बना रहेगा.लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे.संबंधों पर बल बनाए रखेंगे.साथी उम्मीदों को बढ़ाएगा.परिजन अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे.महत्वपूर्ण कार्योंं में गति बनाए रखेंगे.स्थायित्व को बल मिलेगा.
नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में नए आयाम पाएंगे.शुभता का संचार बना रहेगा.उत्पादन के कार्य में तेजी आएगी.पेशेवर मामले संवार पाएंगे.प्रदर्शन को बेहतर बनाए रहेंगे.सबको साथ लेकर चलेंगे.नेतृत्व सम्हालेंगे.
धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़त पर बना रहेगा.लेनदेन के प्रयास बल पाएंगे.अनुबंधों में प्रभावी रहेंगे.प्रलोभन में नहीं आएं.सभी का सहयोग लेंगे.निसंकोच होकर आगे बढ़ेंगे.प्रबंधन मजबूत रहेगा.सक्रियता बढ़ाएंगे.
प्रेम मैत्री- निजी रिश्ते मजबूत रहेंगे.घर में खुशियां बढ़त बनाए रहेंगी.विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा करें.अपनों का साथ सहयोग रहेगा.मन की बात कहेंगे.प्रेम संबंधों पर जोर रखेंगे.रिश्तों में स्नेह विश्वास बढेगा.प्रिय संग सुखद पल बिताएंगे.शुभ सूचना मिल सकती है.करीबियों में तालमेल बढ़ेगा.
स्वास्थ्य मनोबल- कार्य लंबित रखने से बचेंगे.सजगता बढ़ाएंगे.चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे.खानपान में भव्यता बढ़ेगी.मनोबल ऊंचा रहेगा.
शुभ अंक : 2 5 और 8
शुभ रंग : समुद्री
आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें.ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.मदद बनाए रखें.