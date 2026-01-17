Kark Tarot Rashifal 17 January 2026: खानपान को सही रखें, लापरवाही से बचेंगे

कर्क (Cancer):-

Cards:-Three of swords

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह न हो.इस लापरवाही से कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है.सावधान रहें.जीवनसाथी के साथ रिश्ते कटु हो सकते हैं.जिससे पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण हो सकता है.संभव हैं, कि दोनों आपसी सहमति से अलग होने का निर्णय ले.इस समय इस बात पर पुनर्विचार कर सकते है.किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश विफल हो सकती है.ऐसे लोग जो मौका परास्त होते है.उनसे बचकर रहें.किसी कार्य में आगे कदम बढ़ाने की जगह पीछे की तरह लौटना सकता हैं.

ये किसी की ईर्ष्या का परिणाम होगा.इस स्थिति में आसपास के वातावरण से सचेत रहें.कार्य क्षेत्र की राजनीति ने बड़ी परेशानी में डाल सकती है.किसी से लिया गया पैसा वक्त पर चुका न पाने की स्थिति के चलते काफी अपमान सहन करना पड़ सकता हैं.किसी नजदीकी रिश्ते के टूटने की आशंका बन रही है.यदि आप सावधान है.तो धैर्य और संयम रखते जीवन को अच्छे से आगे बढ़ाया जा सकता हैं.

स्वास्थ्य:किसी छोटी शल्य चिकित्सा की आवश्यकता पड़ सकती हैं.अपने खानपान को सही रखें.

आर्थिक स्थिति:किसी का न तो कर्ज दें और न किसी से कर्ज लें.दोनों ही स्थितियों में आर्थिक नुकसान हो सकता हैं.

रिश्ते:किसी करीबी व्यक्ति के साथ रिश्ता टूटने से मन काफी उदास हो सकता हैं.

---- समाप्त ----