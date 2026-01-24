scorecardresearch
 
आज 24 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: कर्क राशि वालों का समाप्त हो सकता है विवाद, सेहत का रखें ख्याल

Aaj ka Kark Rashifal 24 January 2026, Cancer Horoscope Today: योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर होगा. आस्था में वृद्धि होगी. आपसी सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम निरंतरता रखेंगे.

कर्क - भाग्य से परिणाम संवार पाएंगे. कार्यक्षेत्र में शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. विविध परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर होगा. आस्था में वृद्धि होगी. आपसी सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. जनकल्याण के कार्यों से जुड़ेंगे. धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे. हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- सबका साथ और सहयोग बनाए रहेंगे. धैर्य और सूझबूझ दिखाएंगे. कामकाजी रुटीन बेहतर रखेंगे. विविध परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे. चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- कार्यक्षमता बढ़ाने में सफल होंगे. परिस्थितियां शुभकर बनी रहेंगी. लाभ बढ़ा रहेगा. प्रदर्शन अपेक्षित बना रहेगा. जोखिम लेने का भाव बढ़ा रहेगा.योजनाओं गति देंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रिय की इच्छाओं का सम्मान करेंगे. परिचितों की भावनाओं का आदर करेंगे. मन की बात कहने में विनम्रता दिखाएंगे. निजी रिश्तों में वृद्धि होगी. पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे. मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी. प्रेम स्नेह के प्रयास संवरेंगे. परस्वर विश्वास को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यगति में सुधार आएगा. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे. सरप्राइज मिलना संभव है.

शुभ अंक : 2, 6 और 8

शुभ रंग : वाटर ब्लू

आज का उपाय : संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल तिलहन व काली वस्तुओं का दान बढ़ाएं.

