आज 17 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले कर्मठता और लगन से आगे बढ़ेंगे, चूक व लापरवाही से रहें सावधान

Aaj ka Kark Rashifal 17 January 2026, Cancer Horoscope Today: अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. सेवाक्षेत्र से जुड़ाव बढ़ाएंगे. बजट से चलेगे. पेशेवर प्रयास फलेंगे. उपलब्धियां सामान्य रहेंगी. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा.

कर्क - सेवा व्यवसाय में तुलनात्मक रूप से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन रहेगा. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. सेवाक्षेत्र से जुड़ाव बढ़ाएंगे. बजट से चलेगे. पेशेवर प्रयास फलेंगे. उपलब्धियां सामान्य रहेंगी. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रहेंगे. लेन देन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण रखेंगे. बहकावे में न आएं. क्षमाशीलता का भाव रखें.

नौकरी व्यवसाय- करियर अपेक्षा के अनुसार बना रहेगा. कर्मठता और लगन से आगे बढ़ेंगे. कारोबार में सजगता दिखाएंगे. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. कामकाजी संबंधों में तालमेल रहेगा. पेशेवर मामलों में गति लाएंगे.

धन संपत्ति - वित्त व्यवस्था में चूक व लापरवाही से बचें. आर्थिकी पर मजबूत बनाए रखें. योजनानुसार कार्य करें. तथ्यों पर जोर दें. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. चर्चा संवाद में शामिल होंगे. ठगों को अवसर देने से बचें.

कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सहकार से आगे बढ़ेंगे. मन की बात कहने संकोच रहेगा. निजी मामलों में स्पष्टता लाएंगे. अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचें. जरूरी सूचना मिल सकती है. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएंगे. सबके प्रति आदरभाव रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- जिम्मेदारियों पर ध्यान दें. मनोबल उत्साह रखें. निरंतरता व परिश्रम पर जोर दें. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचें. संकेतों के प्रति सजग रहें.

शुभ अंक : 1, 2 और 8

शुभ रंग :  सिल्वर

आज का उपाय : महावीर बल और ज्ञान में अग्रणी हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. नियम बनाए रखें.

---- समाप्त ----
