आज 12 फ़रवरी 2026 कर्क राशिफल: आर्थिक स्पष्टता बनाए रहें, विपक्ष सक्रियता दिखाएगा

कर्क - परिश्रम से परिणाम साधने में सफल होंगे. कार्य व्यापार में सामंजस्य पर जोर देंगे. सोच विचारकर निर्णय लेंगे. कामकाजी गतिविधियों में रुटीन संवारें. सहजता सरलता से आगे बढ़ें. जिद व अहंकार को त्यागें. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. निर्णय क्षमता मजबूत होगी. मेहनत और लगन से आर्थिक प्रयास बनेंगे. सहज सफलता बनी रहेगी. सेवा़़क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से बनाए रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचें. बजट से चलें.

नौकरी व्यवसाय- लापरवाही पर अंकुश रखेंगे. लोगों की बातों में आने से बचें. समय प्रबंधन बनाए रखें. उधार का लेनदेन न करें. बड़प्पन व पेशेवरता बनाए रखें. नियम व अनुशासन रखें. सजगता और सेवाभावना बढ़ाएं.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मिश्रित रहेगा. जिम्मेदारों भेंटवार्ता में उतावलापन न दिखाएं. क्षमताओं में वृद्धि होगी. पेशेवर संबंधों का सम्मान करें. आर्थिक स्पष्टता बनाए रहें. विपक्ष सक्रियता दिखाएगा. सतर्कता बढ़ाए रखें.

प्रेम मैत्री- अन्य की इच्छाओं का सम्मान करें. भावनात्मक बातों में न आएं. प्रेम स्नेह के मामलों में पहल से बचें. अपनों का मान सम्मान रखें. धैर्य दिखाएंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे. वचन निभाएंगे. सामंजस्य बढ़ाएंगे. भरोसा बनाए रखें. तथ्यों पर ध्यान दें. बहकावे में न आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- सात्विक रहें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. समकक्ष सहयोगी होंगे. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें. अतिउत्साह में नहीं आएंगे. मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 6

शुभ रंग : केसरिया

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. श्रमशीलता बढ़ाएं.

