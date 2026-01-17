Mesh Tarot Rashifal 17 January 2026: धन की आवक अच्छी है, व्यर्थ के खर्चे न करें

मेष (Aries):-

Cards:- Page of pentacles

आय और व्यय में सामंजस्य स्थापित करें. नौकरी में अभी तक खुद को स्थापित नहीं कर पाए है.जिसके कारण द्वंद्व की स्थिति बन सकती है.इस समय स्थिति से बाहर आने की कोशिश पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है.जिसके चलते मस्तिष्क में कई तरह के विचारों का समावेश हो सकता है.स्वभाव में जिद्द और चिड़चिड़ाहट बढ़ने सी लग रही हैं.

इस समय परिस्थितियों के आगे खुद को विवश महसूस कर रहे है.ये समय हिम्मत हारने का नहीं है.अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गंभीर होने का हैं.संभव हैं, कि इस समय आपके पास संसाधनों की कमी हो.लेकिन आत्मविश्वास और मनोबल भरपूर है.अपने कार्य के विषय में सभी जरूरी जानकारियों को इकट्ठा करें.नौकरी में मनचाहा वेतनमान और मनचाही पदोन्नति मिल सकती हैं.यदि कुछ नए स्वप्न देख रहे हैं.तो उनको पूरा करने में जल्दबाजी न दिखाएं.धैर्य और संयम के साथ सोच समझकर आगे बढ़ना इस समय की मांग है.

स्वास्थ्य: ज्यादा मीठा खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है.खानपान को पौष्टिक बनाएं.

आर्थिक स्थिति: धन की आवक अच्छी है.व्यर्थ के खर्चे न करें.

रिश्ते: जो लोग दूसरों की परवाह करते है.वो कभी लोगों का बुरा नहीं करते.

