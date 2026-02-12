scorecardresearch
 
Mesh Tarot Rashifal 12 February 2026: मेष राशि वालों को मेहनत का फल होगा प्राप्त, व्यापार में उतार-चढ़ाव के बाद भी होगा लाभ

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 12 February 2026: यदि बार बार कोई बात परेशान कर रही है. तो उसको नजरअंदाज न करें. इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करें. प्रिय के साथ विवाह करने की इच्छा परिजनों को बता सकते है. इस समय परिजन कोई निर्णय नहीं ले पा रहे है.

aries horoscope
मेष (Aries):-
Cards:- Ten of swords 

किसी पुराने कर्मचारी की राजनीति के चलते पदोन्नति नहीं मिल पाई है. इस बात से मन काफी द्रवित हो सकता है. इस स्थिति में विचारों में नकारात्मकता आ सकती है. इस स्थिति में धैर्य और संयम के साथ काम लेना बेहतर रहेगा. प्रतिकूल परिस्थिति में आत्मसम्मान और विश्वास को बनाए रखें. किसी के साथ बेवजह बहस न करें. शांत रहे और आगे के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें. यदि बार बार कोई बात परेशान कर रही है. तो उसको नजरअंदाज न करें. इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करें. प्रिय के साथ विवाह करने की इच्छा परिजनों को बता सकते है. इस समय परिजन कोई निर्णय नहीं ले पा रहे है. अपना विश्वास ईश्वर पर बनाए रखें. अच्छे कार्यों का प्रतिफल जरूर मिलेगा. किसी कानूनी मामले में फैसला विपक्ष में हो सकता है. किसी काम को लेकर जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं. किसी पारिवारिक मामले में तब तक बोलने से बचें. जब तक कि आपसे सलाह न ली जाएं. पुरानी यादों के चलते मन बोझिल हो सकता है. 

स्वास्थ्य: सेहत को लेकर लापरवाही न करें.  समस्या का सही समय पर इलाज कराएं. 

आर्थिक स्थिति: व्यवसाय में कुछ उतार-चढ़ाव के बाद अब अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है. 

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं पर विचार कर सकते है. 

