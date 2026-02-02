scorecardresearch
 
Mesh Tarot Rashifal 2 February 2026: मेष राशि में मानसिक तनाव की बन सकती है स्थिति, दूसरों के कार्यों में न करें दखलअंदाजी

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 2 February 2026: रुके हुए कार्यों को पूरा करें. बार बार यदि कोई गलती हो रही है. तो कार्य शैली में बदलाव के साथ योजना का पुनरावलोकन जरूर करें. संपत्ति की खरीद या बेचने से यदि संतुष्ट नहीं है. तो अभी सौदा कुछ समय के लिए रोक दें.

मेष (Aries):-
Cards:- The Tower

बेवजह किसी पर गुस्सा न करें. किसी के साथ विवाद मुश्किल में डाल सकता है. सामने वाला सनक के चलते आपके कार्यों में रुकावट उत्पन्न कर सकता है. किसी बात को लेकर परिवार का कोई सदस्य नाराज हो सकता है. सामने वाले की नाराजगी को दूर करने का प्रयास करें. आर्थिक मामलों में किसी पर ज्यादा विश्वास न करें. व्यवसाय में कर्मचारियों के भरोसे धन सम्बन्धी कार्य न छोड़े. बिना पढ़े कोई भी कागजात पर हस्ताक्षर न करें. बार बार विचारों की उन्मुक्तता सामने वाले को गलत सोच दे सकती है. इस बात से बचकर रहें. कोई आपको लेकर क्या सोच रहा है. इस बात की जानकारी रख सकते है. रुके हुए कार्यों को पूरा करें. बार बार यदि कोई गलती हो रही है. तो कार्य शैली में बदलाव के साथ योजना का पुनरावलोकन जरूर करें. संपत्ति की खरीद या बेचने से यदि संतुष्ट नहीं है. तो अभी सौदा कुछ समय के लिए रोक दें. पहले अच्छे से मन की तसल्ली कर लें. जीवनसाथी की तबीयत पहले से ठीक होने से राहत मिलेगी. 

स्वास्थ्य: गर्भवती महिलाएं खानपान का विशेष ख्याल रखें. भोजना नफल, दूध और सब्जियों का सेवन जरूर करें. 

आर्थिक स्थिति: किसी योजना में लगाया आधा पैसा डूब गया है. इस बात की सूचना से काफी परेशान हो सकते है. 

रिश्ते: कोई भी रिश्ता बिना सम्मान और प्रेम के ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा. इस बात को समझना चाहिए. 

