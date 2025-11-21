scorecardresearch
 

Feedback

आज 21 नवंबर 2025 मेष राशिफल: प्रेम और विश्वास बढ़ेगा, गरिमा गोपनीयता पर जोर देंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 21 November 2025, Aries Horoscope Today: सभी का आदर सम्मान बनाए रखें. घर में सुख सौख्य रहेगा. अपनों की सहायता से उत्साहित रहेंगे. प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. गरिमा गोपनीयता पर जोर देंगे. संबंधों का सम्मान करेंगे. समय लेकर भेंट करेंगे.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष- लोगों की बातों व व्यवहार से अधिक प्रभावित न हों. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. व्यवस्था के निर्देशों का पालन करें. अनुशासन पर जोर बनाए रखें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. कामकाज में धैर्य दिखाएं. अपनों की सीख सलाह मानें. अप्रत्याशितता बनी रह सकती है. करियर कारोबार में जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करें. वाणी व्यवहार में सजग रहें. खानपान में सामान्य रहेगा. नीति नियमों पर भरोसा रखेंगे. जोखिम भरे मामले टालें.

नौकरी व्यवसाय- खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं. बजट बढ़ा हुआ रहेगा. पेशेवर चर्चा में सावधानी बनाए रखें. कामकाज में स्पष्टता रखें. आर्थिक पक्ष पूर्ववत् बना रहेगा. जल्दबाजी नहीं दिखाएं.

धन संपत्ति- लाभ और लक्ष्य प्रभावित रह सकते हैं. लेनदेन में सजगता बढ़ाएं. करियर कारोबार में आकस्मिकता स्थिति बनी रहेंगी. मिश्रित परिणाम संभव हैं. अपनों से सीख सलाह रखें.

सम्बंधित ख़बरें

मेष राशि वाले धूर्तों की संगति से बचें, पेशेवर मामलों में सहजता रखें 
मेष: परिवार में सुख बढ़ेगा, यात्रा से लाभ होगा 
Aries: Career advancement and auspicious color for the day
मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?  
मेष: करियर में ध्यान देने का समय है, धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी 
मेष वालों के करियर, प्रेम और स्वास्थ्य में रहने वाले हैं ये मौके, जानें क्या कहते हैं सितारे 

प्रेम मैत्री- परिजनों से बनाकर चलें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं. सभी का आदर सम्मान बनाए रखें. घर में सुख सौख्य रहेगा. अपनों की सहायता से उत्साहित रहेंगे. प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. गरिमा गोपनीयता पर जोर देंगे. संबंधों का सम्मान करेंगे. समय लेकर भेंट करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक क्षमता से अधिक भार न उठाएं. संकेतों पर नजर रखेंगे. लापरवाही न बरतें. आलस्य पर अंकुश रखें. स्वयं पर ध्यान दें. बड़प्पन से काम लेंगे.

शुभ अंक: 3 6 और 9

Advertisement

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. व्रतपालन बनाए रखें. योग व्यायाम बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement