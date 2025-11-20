scorecardresearch
 

आज 20 नवंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वाले धूर्तों की संगति से बचें, पेशेवर मामलों में सहजता रखें

Aaj ka Mesh Rashifal 20 November 2025, Aries Horoscope Today: जोखिमपूर्ण प्रयासों से बचेंगे. आकस्मिकता बनी रह सकती है. सहनशीलता रखेंगे. कार्य प्रभावित होंगे. अपनों के सुझावों पर ध्यान देंगे. निर्णयों में जल्दबाजी नहीं दिखाएं.

aries horoscope
मेष - आवश्यक कार्यों की सूची बनाकर प्राथमिकता से आगे बढ़ाएं. समय सहज दबाव को बनाए रखने का संकेतक है. स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर फोकस बनाए रखें. मौसमी सावधानियों पर ध्यान दें. स्वजनों की खुशियों का ध्यान रखेंगे. जोखिमपूर्ण प्रयासों से बचेंगे. आकस्मिकता बनी रह सकती है. सहनशीलता रखेंगे. कार्य प्रभावित होंगे. अपनों के सुझावों पर ध्यान देंगे. निर्णयों में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. सभी से से मेलजोल बढ़ाने का प्रयास रखें. खानपान में सात्विकता बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक मामलों में लापरवाही व धूर्तों की संगति से बचें. भेंट और संवाद में सजगता सतर्कता बनाए रहें. तैयारी से आगे बढ़ें. पेशेवर मामलों में सहजता रखें. वाद विवाद में न पड़ें.

धन संपत्ति- आर्थिक परिणाम मिश्रित बनेंगे. नियम व प्रबंधन बनाए रखें. दूरदर्शिता से काम लें. उधार के लेनदेन को टालें. जल्दबाजी में नहीं आएं. शुभचिंतकों की समझाइश को अनसुना न करें.

प्रेम मैत्री- मन के विषयों में असहजता बढ़ सकती है. निजी संबंधों में धैर्य व विवेक बढ़ाएं. भावनात्मक पक्ष संतुलित रखें. निजी संबंधों में सजग रहें. भेंटवार्ता में समय दें. करीबी सहयोगी होंगे. परिजनों का भरोसा रखेंगे. उतावली न दिखाएं. अवसर का इंतजार करें.

स्वास्थ्य मनोबल- जिद व अहंकार में न आएं. संतुलित व्यवहार रखें. अनुशासन अपनाएं. अपनां की मदद बढ़ाएं. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. स्पष्टता बनाए रहें.

शुभ अंक : 1 2 3 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. अनुशासन रखें.

