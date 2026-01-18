आज 18 जनवरी 2026 मेष राशिफल: स्पष्टता रखेंगे, आदर भाव बढ़ेगा

मेष - कार्यक्षेत्र में प्रभावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी.बड़ों के सानिध्य से करियर कारोबार में बढ़त बनाए रखेंगे.घर परिवार में अनुकूलता रहेगी.सभी का साथ समर्थन प्राप्त होगा.आर्थिक एवं वाणिज्यिक मामलों में निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.प्रबंधन एवं व्यवस्था पर जोर देंगे.रचनात्मकता बनी रहेगी.बड़ों से भेंट होगी.जनकल्याण मामले गति लेंगे.मनोरंजक यात्रा हो सकती है.रुटीन बेहतर रखेंगे.बड़प्पन से काम लेंगे.परिजनों में स्नेह बना रहेगा.मेहमानों का आना हो सकता है.
नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रयासों में सक्रियता लाएंगे.पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में बढ़त बनी रहेगी.शुभकार्योंं को बढ़ावा देंगे.महत्वपूर्ण मामले हल होंगे.अनुभवियां की सलाह लेंगे.प्रदर्शन संवार पर रहेगा.उद्योग व्यापार में शुभता रहेगी.
धन संपत्ति- आर्थिक उपलब्धियों को आगे बढ़ाएंगे.लेनदेन में सकारात्मकता बनी रहेगी.इच्छित परिणाम पाएंगे.लाभ के अवसरों को भुनाएंगे.कार्य विस्तार के प्रयास बढ़ाएंगे.योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी.
प्रेम मैत्री- मित्रगण उत्साह बनाए रखेंगे.परिवार में खुशियां बनी रहेंगी.रिश्तों में सुख सामंजस्य रहेगा.प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.सुखद संबंधों से प्रसन्नता बढ़ेगी.सभी का साथ विश्वास बढ़ाएंगे.भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे.स्पष्टता रखेंगे.आदर भाव बढ़ेगा.
स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में समता संतुलन रखेंगे.संबंधों का लाभ उठाएंगे.व्यक्तित्व संवरेगा.शुभ सूचनाएं मिलेंगी.स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी.खानपान संवारेंगे.
शुभ अंक : 1 2 और 9
शुभ रंग : चमकदार लाल
आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें.मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें.आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.सहकार सहयोग बनाए रखें.