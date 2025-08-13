scorecardresearch
 

Feedback

आज 13 अगस्त 2025 मेष राशिफल: सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. योग्य जनां से भेंट बनाए रखेंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 13 August 2025, Aries Horoscope Today: जरूरी कदम उठाने पर जोर होगा. बजट को अनदेखा नहीं करें. निवेश पर जोर बना रहेगा. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. योग्य जनां से भेंट बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष - कार्यों व योजनाओं की उचित जांच पड़ताल बनाए रखें. सूझबूझ व बड़ों से सलाह के बाद ही कोई निर्णय लें. जल्दबाजी में लाभ प्रभावित हो सकता है. कामकाज में ढिलाई व न्यायिक अवहेलना से बचें. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा. दूर देश की गतिविधियां में रुचि बढ़ाएंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. बहुमुखी प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. वैदेशिक कार्यों को साधने की कोशिश होगी. करीबियों का भरोसा जीतें. रुटीन प्रस्तावों को प्राप्त करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- लिखापढ़ी में स्पष्टता बढ़ाए रखेंगे. लक्ष्य पाने पर जोर होगा. भूलचूक की स्थिति में आने से बचें. लेनदेन में रुचि बढ़ाएंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. दूर देश के विषयों में वृद्धि होगी. व्यक्तिगत कोशिशों को बल मिलेगा.
धन संपत्ति- कोर्ट कचहरी के मामले प्रभावित रह सकते हैं. जरूरी कदम उठाने पर जोर होगा. बजट को अनदेखा नहीं करें. निवेश पर जोर बना रहेगा. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. योग्य जनां से भेंट बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में उचित अवसर का इंतजार करेंगे. संबंधों व रिश्तों में धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहें. मित्र संबंध मजबूत बनेंगे. भावनात्मक प्रयास बल पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. प्रेम स्नेह व सामंजस्य में वृद्धि होगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परिवार सहयोगी रहेगा. निजी संबंधों में सुधार होगा.

सम्बंधित ख़बरें

मेष राशि वालों का समझदारी और सतर्कता से कदम आगे बढ़ाने का समय है, सेहत का ध्यान रखें 
आज 12 अगस्त 2025 मेष राशिफल: अपने खर्चों को कंट्रोल करें, किसी से मतभेद हो सकता है 
आज का मेष राश‍िफल 11 अगस्त: कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी 
आज 11 अगस्त 2025 का मेष राशिफल: मेष राशि वाले वित्तीय विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा 
मेष राशिफल 10 अगस्त: व्यापार में लाभ का योग है, जानें कैसा रहेगा दिन 

स्वास्थ्य मनोबल-  व्यवहार अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर बना रहेगा. बड़ों का सम्मान रखें. मनोबल ऊंचा होगा. जीवनशैली आकर्षक होगी.

Advertisement

शुभ अंक :  3 5 9

शुभ रंग : अंजीर समान
आज का उपाय : शंकरनंदन भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. दूर्वा पान और मोदक चढ़ाएं. वचन पालन रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement